ATP Finals 2023 – Torino: Il programma completo di Domenica 12 e Lunedì 13 Novembre. Subito in campo Jannik Sinner

Il programma di Domenica 12 Novembre 2023

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [7] Maximo Gonzalez / Andres Molteni

2. [4] Jannik Sinner vs [6] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 14:30)

3. [4] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 18:30)

4. [1] Novak Djokovic vs [8] Holger Rune (non prima ore: 21:00)

1. [2] Wesley Koolhof/ Neal Skupskivs [8] Rinky Hijikata/ Jason Kubler2. [2] Carlos Alcarazvs [7] Alexander Zverev(non prima ore: 14:30)3. [3] Rohan Bopanna/ Matthew Ebdenvs [6] Rajeev Ram/ Joe Salisbury(non prima ore: 18:30)4. [3] Daniil Medvedev vs [5] Andrey Rublev (non prima ore: 21:00)