ATP Finals 2023 – Torino: Sinner nel gruppo verde con Djokovic, Tsitsipas e Rune

È stato effettuato il sorteggio dei due gruppi delle ATP Finals 2023, la terza edizione organizzata al Pala Alpitour di Torino. Jannik Sinner è stato inserito nel girone verde, insieme al n.1 del mondo Novak Djokovic, al greco Stefanos Tsitsipas e al danese Holger Rune, debuttante al “masters” dopo esser stato riserva (senza giocare) lo scorso anno.

Questi i due gruppi:

Green Group

Novak Djokovic

Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas

Holger Rune

Red Group

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Alexander Zverev

The 2023 #NittoATPFinals singles groups are officially set. 🙌 Who are you picking to take home the 🏆 pic.twitter.com/ALPzj2tdWr — ATP Tour (@atptour) November 9, 2023

Non esiste un sorteggio “facile” in un torneo complicato e complesso come le Finals, nel quale a volte è possibile qualificarsi per le semifinali anche con una sola vittoria e nel quale diventano decisivi molti fattori come il conteggio dei set, game, ecc. Tuttavia possiamo rilevare che Jannik, avendo Djokovic nel girone, potrà evitarlo eventualmente in semifinale, qualora riuscisse a passare tra i primi due del suo gruppo.

Sarà anche estremamente interessante vedere lo scontro nel gruppo tra Novak e Jannik, con l’azzurro molto salito di livello nelle ultime settimane, come dimostrano i successi agli ATP 500 Pechino e Vienna, tornei nei quali ha sconfitto due volte Medvedev, Alcaraz, Rublev e molti altri ottimi giocatori.

– Ivan Dodig (🇭🇷 Croatia) – Austin Krajicek (🇺🇸 USA)– Santiago Gonzalez (🇲🇽 Mexico) – Édouard Roger-Vasselin (🇫🇷 France)– Marcel Granollers (🇪🇸 Spain) – Horacio Zeballos (🇦🇷 Argentina)– Maximo Gonzalez (🇦🇷 Argentina) – Andres Molteni (🇦🇷 Argentina)

GRUPPO ROSSO

– Wesley Koolhof (🇳🇱 Netherlands) – Neal Skupski (🇬🇧 Great Britain)

– Rohan Bopanna (🇮🇳 India) – Matthew Ebden (🇦🇺 Australia)

– Rajeev Ram (🇺🇸 USA) – Joe Salisbury (🇬🇧 Great Britain)

– Rinky Hijikata (🇦🇺 Australia) – Jason Kubler (🇦🇺 Australia)