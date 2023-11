Le Next Gen Finals 2023 accolgono i giovani talenti: Annunciati i primi quattro qualificati e una wild card

Next Gen ATP Finals 2023

L’ATP ha annunciato oggi i nomi dei primi cinque giocatori qualificati per l’edizione 2023 delle ATP Next Gen Finals, il torneo che riunisce annualmente alcuni dei migliori giocatori del mondo sotto i 21 anni. Quest’anno, l’evento inaugura una nuova sede, nella città di Jeddah, in Arabia Saudita.

Tra i giovani talenti che hanno assicurato la loro partecipazione troviamo Arthur Fils, Luca Van Assche, Dominic Stricker, Flavio Cobolli e il wild card della Giordania, Abedallah Shelbayh. Questi atleti, possibili promesse del tennis mondiale, avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore e di competere per uno dei titoli più ambiti tra i giovani emergenti.

È già certo, tuttavia, che Carlos Alcaraz, Holger Rune, Lorenzo Musetti e Ben Shelton, benché inizialmente qualificati, non prenderanno parte al torneo. Le ragioni dietro questa scelta sono ovvie dato che sono già protagonisti nel circuito maggiore e rendono questo torneo alla fine meno importante.

Restano ancora tre posti vacanti per completare il quadro dei partecipanti, attualmente occupati provvisoriamente da Hamad Medjedovic, Arthur Cazaux e Alex Michelsen.





Marco Rossi