Jannik Sinner scalda i motori per le ATP Finals allenandosi con la giovane promessa brasiliana Fonseca (Video allenamento di oggi)

Gia con le ATP Finals in mente, che si terranno dal 12 al 19 novembre, Jannik Sinner è stato visto questa mattina con João Fonseca. L’azzurro era stato presente al torneo in precedenza solamente come riserva (poi subentrato a torneo in corso) e, in questa stagione, si è qualificato per la prima volta per la competizione.

Il giovanissimo carioca di 17 anni ha attirato (ancora di più) l’attenzione dopo essere stato incoronato campione degli US Open junior quest’anno – che è stato anche l’ultimo torneo da lui disputato fino ad ora. In questa edizione delle ATP Finals, l’evento vede la partecipazione dei seguenti qualificati: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune.