Stich insignito del “Deutschen Sporthilfe”

L’ex stella del tennis tedesco Michael Stich riceverà il prestigioso premio “Deutschen Sporthilfe”, uno dei maggiori riconoscimenti sportivi in Germania. Il 55enne sarà premiato per “i suoi eccezionali successi sportivi, i suoi risultati professionali e il suo impegno sociale”, ha affermato Sporthilfe. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 16 novembre a Dreieich, vicino a Francoforte.

Stich sorprese il mondo del tennis nel 1991 raggiungendo prima le semifinali Roland Garros e quindi trionfando a Wimbledon, battendo uno dopo l’altro i due grandi favoriti, Stefan Edberg in semifinale (lo svedese non subì nessun break nell’incontro!) e il connazionale Boris Becker in finale. Quello restò il suo unico Slam vinto in carriera, ma Stich arrivò in finale anche a US Open 1994 (sconfitto da Agassi) e Roland Garros 1996 (battuto da Kafelnikov). Nel 1992 vinse l’oro in doppio alle Olimpiadi di Barcellona con Becker, mentre nel 1993 si aggiudicò il Masters ATP a Francoforte. Ha toccato un best ranking di n.2 al mondo nel novembre del 1993 e ha vinto in carriera 18 tornei, tra cui Rotterdam, Stoccolma (allora un Masters Series), Basilea, Queen’s, e la Grand Slam Cup, ricchissima esibizione organizzata in Germania negli anni ’90.

Dotato di un tennis offensivo ed estremamente elegante, aveva nel rovescio ad una mano e soprattutto nel servizio i suoi colpi più incisivi. Ha dato vita a moltissime partite spettacolari battagliando con i migliori giocatori degli anni ’90, su tutte le superfici. Ha probabilmente vinto assai meno rispetto al proprio talento e completezza di gioco, pagando forse una personalità fin troppo spigolosa, ma nei suoi anni migliori la concorrenza al vertice era altissima (Sampras, Agassi, Courier, Chang, Becker, Edberg, Kafelnikov, Ivanisevic, Muster, Bruguera, Ivanisevic, Krajicek, solo per ricordare alcuni dei formidabili campioni di quell’epoca d’oro del tennis).

Una volta appesa la racchetta al chiodo, Stich è stato coinvolto nell’organizzazione di importanti tornei come il Rothenbaum di Amburgo e poi Stoccarda su erba. Dal 1994 Stich e il suo team collaborano anche con la fondazione a lui intitolata a sostegno dei bambini, i giovani e le loro famiglie affetti da HIV.

Il “Deutschen Sporthilfe” viene assegnato dal 2000. Tra i suoi vincitori figurano campioni come Steffi Graf, Franz Beckenbauer e Max Schmeling. Oltre all’onorificenza, Stich riceverà un premio di 25.000 euro da devolvere ad un ente benefico.

Marco Mazzoni