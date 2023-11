ATP 250 Metz: Sonego rimonta un set a Giron e lo supera al tiebreak decisivo

Sonego in versione “diesel” all’esordio nell’ATP 250 di Metz, torneo vinto dal torinese lo scorso anno. Lorenzo impiega una mezz’ora abbondante ad entrare in moto e prendere ritmo al servizio, rimontando un set di svantaggio a Marcos Giron e superandolo al tiebreak del terzo set, 2-6 6-3 7-6(3) lo score conclusivo al termine di due ore e un quarto di tennis discreto, piuttosto offensivo da parte di entrambi i giocatori, uno di fronte all’altro per la prima volta. Il piemontese è scattato male dai blocchi, niente funzionava nel suo tennis, pochissima intensità, tanti errori e un servizio “non pervenuto”. È andato subito sotto di un break e non trovava precisione in risposta, con Giron molto efficace e solido nei suoi game. Con due break Lorenzo ha ceduto nettamente il primo parziale, ma dall’avvio del secondo set il suo tennis ha iniziato ad ingranare ed è salito di livello. Tutto è partito dalla battuta, percentuali migliori e quindi più sicurezza nella spinta. Sonego ha progressivamente preso ritmo e non ha più concesso palle break per il resto della partita, trovando finalmente un ottimo game in risposta nell’ottavo gioco del secondo set, per l’unico break strappato nel match. Equilibrio totale nel terzo set, bravo Sonego a giocare senza sbavature il tiebreak decisivo, difendendosi bene e servendo con precisione. Una vittoria sofferta, ottenuta di fisico e di testa contro un tennista in ottima condizione, quindi ancor più importante. Al secondo turno aspetta il vincente della partita che oppone Hugo Gaston al qualificato Abdullah Shelbayh.

Sonego inizia male, subisce un break in apertura a 30 (un errore rovescio), mentre Giron macina il suo tennis di sostanza dalla linea di fondo, zero fantasia ma molto ordine e spinta, soprattutto col rovescio. Non concede niente l’americano, mentre Lorenzo incappa in un altro pessimo turno di servizio nel settimo game, crollando 0-40. Salva le prime due palle break, ma un errore di volo sulla terza gli costa il secondo break del set, per il 5-2. Giron comanda il ritmo di gioco, sposta l’azzurro e chiude al primo set point senza problemi, 6-2 in soli 31 minuti. Solo il 52% di prime in campo per Lorenzo, troppo poco rispetto al 77% di Giron, e 5 punti vinti in risposta dall’azzurro, quasi niente.

Dall’avvio del secondo set la partita cambia. Sonego cresce al servizio e anche col diritto è più incisivo, ma in risposta stenta ad riesce ad incidere. Il parziale avanza sui turni di battuta senza scossoni, con Giron sempre assai preciso in spinta, anche col diritto – suo colpo meno sicuro. Lorenzo è in leggera difficoltà nel settimo game, dopo un errore col diritto si ritrova 15-30. Si aggrappa al servizio e poi è rapido nel buttarsi a rete a chiudere di volo. Ai vantaggi Sonego si porta 4-3. La scossa spinge Sonego a pressare a tutta anche in risposta. Si procura le prime palle break dell’incontro sul 15-40, e con passante di rovescio lungo linea strappa finalmente un turno di battuta all’avversario, per il 5-3. Con un ottimo gioco al servizio, vinto a zero, chiude il secondo set per 6-3. La percentuale di prime resta bassa, ma è ottima la trasformazione, 10 su 13 con la seconda palla.

È salito di livello Sonego da metà secondo set, e nel terzo game del parziale decisivo mette in moto risposta e diritto, vola 15-40. Impeccabile Giron, vince quattro punti di fila senza tremare e si salva, 2 pari. Entrambi nel terzo set mettono in campo 2 prime di battuta su 3, gli scambi sono rapidi. Ed è rapido l’allievo di Gipo Arbino sul net, con un riflesso splendido “chiude la porta” nell’ottavo gioco, bellissima la volée di rovescio, a cui segue una bella prima esterna che gli vale il punto del 4 pari. Il match entra nel rush finale, Marcos è perfetto al servizio, mentre Sonego servendo sotto 5-6 sbaglia prima un rovescio passante comodo e quindi un diritto in scambio spostandosi a sinistra. 15-30, è due punti dal match Giron. Si aggrappa a servizio e poi a un ottimo attacco a rete l’azzurro, ma un perfetto lob dell’americano manda il game ai vantaggi. La lotta s’infiamma, con un solido attacco col diritto Lorenzo vince il game più lungo del parziale, la partita di decide al tiebreak. Sonego si prende il primo punto in risposta con un diritto strettissimo da sinistra, 3-1. Si gira 4 punti a 2 Sonego, veloce l’attaccare ma graziato da Giron (c’era molto spazio per il passante lungo linea). L’ottavo Ace de match (218 km/h al centro) vale a Lorenzo il 5-2. Con una solida difesa Sonego strappa il punto del 6-2, con 4 match point consecutivi. Chiude al secondo, un lungo scambio concluso dall’errore di Giron con l’approccio di rovescio. Una vittoria in rimonta, bravo a salire di livello. Il prossimo turno lo giocherà mercoledì, la sua difesa del titolo 2022 continua.

Statistiche del Match: 🇺🇸 Giron vs 🇮🇹 Sonego

**Servizio Giron**

– Aces: 2

– Doppi falli: 2

– Prima di servizio in campo: 51/83 (61%)

– Punti vinti con la prima di servizio: 39/51 (76%)

– Punti vinti con la seconda di servizio: 20/32 (63%)

– Break point salvati: 2/3 (67%)

– Giochi di servizio giocati: 14

**Servizio Sonego**

– Aces: 8

– Doppi falli: 4

– Prima di servizio in campo: 49/89 (55%)

– Punti vinti con la prima di servizio: 39/49 (80%)

– Punti vinti con la seconda di servizio: 25/40 (63%)

– Break point salvati: 3/5 (60%)

– Giochi di servizio giocati: 15

**Statistiche in Risposta**

– Valutazione di ritorno: Giron 111, Sonego 102

– Punti vinti sul primo servizio dell’avversario: Giron 10/49 (20%), Sonego 12/51 (24%)

– Punti vinti sul secondo servizio dell’avversario: Giron 15/40 (38%), Sonego 12/32 (38%)

– Break point convertiti: Giron 2/5 (40%), Sonego 1/3 (33%)

– Giochi di ritorno giocati: Giron 15, Sonego 14

**Statistiche dei Punti**

– Punti vinti al servizio: Giron 59/83 (71%), Sonego 64/89 (72%)

– Punti vinti in risposta: Giron 25/89 (28%), Sonego 24/83 (29%)

– Punti totali vinti: Giron 84/172 (49%), Sonego 88/172 (51%)

**Analisi:**

La partita tra Giron e Sonego è stata molto equilibrata come mostrano le percentuali dei punti totali vinti, con Sonego che ha avuto un leggero vantaggio del 51% contro il 49% di Giron. Sonego si è distinto per la quantità di aces, otto contro i due di Giron, indicando un servizio più incisivo.

Sonego ha avuto una percentuale leggermente inferiore di prime palle in campo rispetto a Giron ma è stato più efficace quando la prima di servizio è andata a segno, con l’80% dei punti vinti sulla prima di servizio contro il 76% di Giron. Entrambi i giocatori hanno mostrato una buona performance sulla seconda di servizio, entrambi con il 63% dei punti vinti.

Nei giochi in risposta, entrambi i giocatori hanno avuto una performance simile sul secondo servizio dell’avversario, entrambi convertendo il 38% dei punti. Giron è stato leggermente più efficace nei break point convertiti, con il 40% contro il 33% di Sonego.

In definitiva, la partita è stata molto combattuta e si è giocata su dettagli marginali, con Sonego che ha ottenuto un piccolo margine nei punti totali che potrebbe aver fatto la differenza nel risultato finale.