Novak Djokovic alle ATP Finals di Torino con più successi di tutti i rivali messi insieme

Novak Djokovic ha conquistato domenica il 97° titolo della sua carriera, e con questo impressionante numero si presenta all’edizione di quest’anno delle ATP Finals a Torino. Nel torneo che si svolge nel nostro paese, Djokovic non è solo chiaramente il giocatore più anziano (a 36 anni ha ben 9 anni in più del secondo più anziano in gara, Daniil Medvedev), ma è anche il più decorato, avendo in solitaria più trofei di tutti gli altri partecipanti alle ATP Finals messi insieme!

Novak Djokovic 🇷🇸, 97

Gli altri partecipanti alle ATP Finals, 91

Alexander Zverev 🇩🇪, 21

Daniil Medvedev 🇷🇺, 20

Andrey Rublev 🇷🇺, 14

Carlos Alcaraz 🇪🇸, 12

Stefanos Tsitsipas 🇬🇷, 10

Jannik Sinner 🇮🇹, 10

Holger Rune 🇩🇰, 4





Marco Rossi