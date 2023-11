Rune ottavo qualificato alle Finals con il quarto “cut off” più alto (dal 2009)

La Race to ATP Finals di questa stagione è stata una delle più “dure” da quando è stato introdotto il nuovo sistema di classifica nel 2009. Lo testimonia un dato statistico curioso e assai rilevante: il numero di punti accumulati dall’ottavo (e ultimo) qualificato per le Finals di Torino. Infatti più sono i punti dell’ultimo ammesso alla kermesse ATP di fine anno, più la competizione per ottenere un posto al Master è stata elevata.

Holger Rune, ottavo qualificato alle ATP Finals di Torino, si è guadagnato il suo posto con 3460 punti. Dal 2009 è stato quarto bottino più alto per strappare l’ultimo posto al Masters. L’anno con il “cut off” più alto è stato il 2014, quando Milos Raonic accumulò ben 4440 punti, mentre la stagione nella quale sono bastati meno punti – ripetiamo dal 2009 – è stata la 2019, con Matteo Berrettini ottavo e ultimo qualificato alle Finals di Londra con 2670 punti.

Riportiamo quest’interessante classifica, i punti dell’ottavo qualificato alle Finals dal 2009, grazie allo spunto dell’amico Enrico Riva.

2014 – Milos Raonic – 4440 punti

2015 – Kei Nishikori – 4035 punti

2010 – Andy Roddick – 3665 punti

2023 – Holger Rune – 3460 punti

2020 – Diego Schwartzman – 3455 punti (questo stagione, segnata dal covid, la classifica funzionò diversamente)

2022 – Andrey Rublev – 3440 punti

2021 – Casper Ruud – 3275 punti

2016 – Dominic Thiem – 3215 punti

2013 – Richard Gasquet – 3210 punti

2018 – John Isner – 3155 punti

2009 – Robin Soderling – 3000 punti

2012 – Janko Tipsarevis – 2990 punti

2011 – Mardy Fish – 2965 punti

2017 – Jack Sock – 2765 punti

2019 – Matteo Berrettini 2670 punti