Novak Djokovic: Re di Parigi e Signore dei Masters 1000. Dimitrov in lacrime e Novak lo consola (Video della scena, della partita e dei 40 successi di Novak)

Nella città che ha consacrato imperatori e artisti, un altro monarca ha scolpito il proprio nome nella pietra dell’eternità: Novak Djokovic. Il colosso del tennis mondiale ha ottenuto la settima corona dell’ATP 1000 di Parigi, dominando Grigor Dimitrov nella finale che ha riconfermato il serbo come il maggior campione nella storia di questo prestigioso torneo.

Djokovic ha giocato una partita che rasentava la perfezione, lasciando al talento bulgaro solo il ruolo di comparsa nella sua magnifica opera. Nonostante la sconfitta, Dimitrov esce a testa alta da questa settimana di altissimo livello, meritando l’ovazione del pubblico francese che ha riconosciuto il suo valore. L’ex top 3 mondiale, che vanta otto titoli nel suo palmarès inclusa un’ATP Finals nel 2017, ha mostrato scampoli del talento puro che l’ha portato ai vertici del tennis.

Tuttavia, il periodo di vacche magre per Dimitrov prosegue, non riuscendo a spezzare il digiuno da titoli che lo perseguita dal suo trionfo alle Finals. Parigi è stata la terza finale persa dal bulgaro dopo l’ultimo successo, incluse le cadute a Roterdam nel 2018 e a Ginevra in questa stagione. Questo ennesimo tentativo si inserisce nella lunga serie di 111 tornei disputati da Dimitrov dopo l’apice della sua carriera nel 2017. L’interrogativo rimane: quando riuscirà a interrompere questo lungo digiuno?

Scena da libro Cuore dopo la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Novak Djokovic dopo aver vinto il torneo per la settima volta ha interrotto l’intervista post match per consolare il suo avversario il bulgaro Grigor Dimitrov scoppiato in lacrime. Il numero 1 al mondo si è imposto in due set 6-4, 6-3 in un’ora e 39′ di gioco.

D’altro canto, per Djokovic Parigi è stato l’ennesimo capitolo di un annata d’oro, aggiungendo un altro trionfo a una stagione già costellata di successi. Con questo, “Nole” ha raggiunto il suo sesto titolo dell’anno, andando a eguagliare Carlos Alcaraz per numero di trofei nella stagione in corso. Nonostante ciò, la statistica più sorprendente sta nel numero di tornei giocati: Djokovic ne ha disputati solo 11 rispetto ai 16 di Alcaraz, evidenziando una percentuale di vittorie che lascia poco spazio alle interpretazioni.

Il circuito si avvicina ora alle ATP Finals, l’ultima arena dove gli dei della racchetta si contenderanno la supremazia finale. Potrebbero essere decisive per decretare chi tra Djokovic e Alcaraz potrà fregiarsi del titolo di campione assoluto della stagione. La battaglia per il primato è aperta, e il maestro serbo ha già il pennello in mano, pronto a dipingere un altro capolavoro nel suo ineguagliabile viaggio verso la leggenda.

Novak Djokovic es un tipazo ❤pic.twitter.com/NjmKxquxMY — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 5, 2023





Francesco Paolo Villarica