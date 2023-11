Novak Djokovic aumenta la leggenda e riconquista la corona al Masters 1000 di Parigi Bercy

Dire che Novak Djokovic abbia vinto il Masters 1000 di Parigi Bercy non sembra quasi nemmeno una notizia. Ma lo è. A 36 anni, il numero uno del mondo, che è stato un mese e mezzo senza competere e che ha sofferto di un virus allo stomaco proprio in Francia, ha messo la ciliegina sulla torta con una prestazione autorevole per riconquistare la corona a Bercy. Questo è infatti il suo settimo titolo nel Masters 1000 francese, diventando questo il terzo torneo in cui ha ottenuto almeno sette titoli, unendosi a Wimbledon (7) e all’Australian Open (10).

Per il serbo si tratta del 40 esimo Masters 1000 vinto in carriera.

Al di là della rete c’era un Grigor Dimitrov desideroso di ridurre il divario (ora 1-12) nei confronti diretti e di porre fine a quasi sei anni di astinenza da titoli, ma questa volontà si è rivelata insufficiente. Djokovic si è mostrato implacabile come in tante altre occasioni nella sua carriera e non ha avuto bisogno di ore extra come nei tre turni precedenti. Stavolta, sono bastati due set, con i punteggi di 6-4 6-3, per conquistare il 97° titolo della carriera. Il serbo è stato chirurgico con il suo servizio, al punto da non aver affrontato nemmeno un break point, mentre ha sfruttato due delle tre opportunità che ha avuto di brekkare Dimitrov. Fatti i conti, la superiorità è stata confermata in modo naturale, Nole ha lasciato la lotta per il numero uno sostanzialmente risolta con Carlos Alcaraz, ha accumulato il sesto titolo dell’anno (con un bilancio di 51 vittorie e solo 5 sconfitte) e continua a volare verso le ATP Finals.

Nole raggiunge uno dei tre obiettivi fino alla fine della stagione, rimanendogli ora Torino e, più tardi, le Davis Cup Finals. Ormai non è quasi più una novità che continui a vincere e a infrangere barriere. Ma è notizia.

ATP Paris Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 4 3 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistiche del Match: Djokovic vs Dimitrov

**Servizio Djokovic**

– Aces: 6

– Doppi falli: 1

– Prima di servizio in campo: 32/48 (67%)

– Punti vinti con la prima di servizio: 26/32 (81%)

– Punti vinti con la seconda di servizio: 11/16 (69%)

– Break point salvati: 0/0 (0%)

– Giochi di servizio giocati: 9

**Servizio Dimitrov**

– Aces: 5

– Doppi falli: 2

– Prima di servizio in campo: 35/68 (51%)

– Punti vinti con la prima di servizio: 25/35 (71%)

– Punti vinti con la seconda di servizio: 14/33 (42%)

– Break point salvati: 1/4 (25%)

– Giochi di servizio giocati: 10

**Statistiche in risposta**

– Punti vinti sul primo servizio dell’avversario: Djokovic 10/35 (29%), Dimitrov 6/32 (19%)

– Punti vinti sul secondo servizio dell’avversario: Djokovic 19/33 (58%), Dimitrov 5/16 (31%)

– Break point convertiti: Djokovic 3/4 (75%), Dimitrov 0/0 (0%)

– Giochi di ritorno giocati: Djokovic 10, Dimitrov 9

**Statistiche dei Punti**

– Punti vinti alla rete: Djokovic 5/5 (100%), Dimitrov 7/10 (70%)

– Vincitori (colpi vincenti): Djokovic 15, Dimitrov 15

– Errori non forzati: Djokovic 4, Dimitrov 16

– Punti vinti al servizio: Djokovic 37/48 (77%), Dimitrov 39/68 (57%)

– Punti vinti in risposta: Djokovic 29/68 (43%), Dimitrov 11/48 (23%)

– Punti totali vinti: Djokovic 66/116 (57%), Dimitrov 50/116 (43%)

**Velocità del Servizio**

– Velocità massima: Djokovic 205 km/h, Dimitrov 218 km/h

– Velocità media della prima di servizio: Djokovic 191 km/h, Dimitrov 201 km/h

– Velocità media della seconda di servizio: Djokovic 144 km/h, Dimitrov 161 km/h

**Analisi:**

Djokovic ha dimostrato una prestazione eccellente al servizio con un’alta percentuale di punti vinti sia con la prima che con la seconda di servizio. La sua efficacia in risposta è stata notevole, specialmente sul secondo servizio di Dimitrov, convertendo il 58% di tali punti. Ha inoltre sfruttato le opportunità sui break point, convertendo il 75% delle sue chance.

Dimitrov, invece, ha lottato con la sua percentuale di prime di servizio, riuscendo a mettere in campo solo poco più della metà delle sue prime palle. Anche se ha vinto una buona percentuale di punti sulla prima di servizio, il suo secondo servizio è stato vulnerabile, con Djokovic che ha approfittato di più della metà delle occasioni.

Entrambi i giocatori hanno mostrato un’uguale quantità di colpi vincenti, ma Dimitrov ha commesso più del quadruplo degli errori non forzati rispetto a Djokovic, il che potrebbe aver inciso significativamente sul risultato del match.

Djokovic ha dominato nella percentuale complessiva di punti vinti, mostrando la sua abilità sia al servizio che in risposta. Nonostante Dimitrov abbia registrato una velocità massima di servizio superiore, la costanza e la precisione di Djokovic hanno avuto un impatto maggiore sull’esito del match.





Francesco Paolo Villarico