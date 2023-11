Raiffeisen Valgardena ITF Open: Stefano Napolitano cala il tris!

Il campione della quinta edizione del Raiffeisen Valgardena ITF Open è un tennista italiano. Stefano Napolitano vince il suo terzo titolo tra Challenger Tour e ITF Circuit. Tutto era cominciato in Valgardena e, solo per il momento, si chiude il cerchio in Valgardena. Nell’ormai lontano 2017 Napolitano sconfiggeva il connazionale Giannessi nella finale del Challenger di Ortisei, mentre oggi Stefano ha fatto sua la finale con il tedesco di Essen, Adrian Oetzbach. Match orchestrato bene dal tennista lombardo, abile a cogliere l’attimo ideale in entrambi i parziali per mettere a segno il break decisivo che gli ha poi regalato il match.

Stefano ed Adrian hanno disputato una finale molto avvincente. Il tedesco ha provato a mantenere il ritmo imposto allo scambio dal tennista di Biella, ma in più di un’occasione la sua vena estrosa, a tratti troppo istintiva e frettolosa, non gli ha permesso di mantenere quella calma di cui tanto avrebbe avuto bisogno per sgretolare la solidità di Napolitano. Dopo oltre due ore di partita probabilmente ha accusato le fatiche del giorno precedente, dove era riuscito ad avere la meglio sul roveretano Oradini, non permettendogli, tuttavia, di arrivare troppo fresco all’appuntamento odierno.

Stefano Napolitano vince dunque il suo terzo titolo internazionale e consolida la sua posizione intorno alla 250° mondiale.

Speranzosi di rivedere presto i due finalisti in altre grandi sfide, il comitato organizzatore ringrazia il supervisor Pierluigi Grana e tutto il lotto arbitrale a sua disposizione per la fantastica professionalità e dà appuntamento al pubblico al torneo ITF RAIFFEISEN VALGARDENA 25 MILA DOLLARI FEMMINILE che avrà luogo sui nostri campi di Selva a partire dal 26/11/2023.