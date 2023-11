Con il forfait di Holger Rune, Bublik da testa di serie n.5 è la n.1 del torneo di Metz

Arriva uno degli ultimi tornei maschili della stagione con l’ATP Metz 2023 dopo il forfait a tabellone compilato di Holger Rune, Alexander Bublik è la quinta testa di serie ufficialmente ma prende il posto di Rune da n.1 del seeding, mentre Alex De Miñaur è la seconda testa di serie. Tra i giocatori presenti spicca Stan Wawrinka. Il svizzero farà il suo debutto nel primo turno dell’evento francese contro Bernabé Zapata. Parteciperanno anche altri tennisti come Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Ugo Humbert, Karen Khachanov e Dominic Thiem, rendendo questo l’ultimo torneo della stagione per molti.

Il nuovo tabelloe

(5) Bublik, Alexander vs Bye

Seyboth Wild, Thiago vs (WC) Fognini, Fabio

Qualifier vs Gaston, Hugo

Giron, Marcos vs (6) Sonego, Lorenzo

(4) Humbert, Ugo vs Bye

Qualifier vs Thiem, Dominic

Qualifier vs Watanuki, Yosuke

Barrere, Gregoire vs (7) Hanfmann, Yannick

(9) Altmaier, Daniel vs Qualifier

Shevchenko, Alexander vs Qualifier

Lestienne, Constant vs Qualifier

Bye vs (3) Khachanov, Karen

(8) Wawrinka, Stan vs Zapata Miralles, Bernabe

Van Assche, Luca vs van de Zandschulp, Botic

(WC) Herbert, Pierre-Hugues vs (WC) Cazaux, Arthur

Bye vs (2) de Minaur, Alex