Novak Djokovic rimonta e conquista la nona finale a Parigi Bercy. N.1 del mondo a fine anno sempre più vicino

Novak Djokovic ha dimostrato ancora una volta perché, a 36 anni, continua a dominare il mondo del tennis. Il numero uno del mondo si è trovato in una situazione difficile contro Andrey Rublev, perdendo il primo set nella semifinale del Masters 1000 di Parigi, ma poi è emerso Djokovic. Il serbo è rimasto sempre in partita nelle semifinali a Bercy e si è qualificato per la nona volta in carriera all’incontro decisivo del Masters 1000 francese.

Dopo tre ore di gioco, Djokovic ha prevalso con i punteggi di 5-7, 7-6(3) 7-5, assicurandosi un posto nella sua settima finale stagionale e la 137ª della sua carriera. Nole ha dovuto affrontare un break point all’inizio del secondo set, ma è rimasto solido e ha iniziato a mettere sotto pressione il servizio di Rublev in modo sempre più costante.

Tuttavia, solo nel tie-break ha fatto la differenza per forzare il terzo set. Quando è arrivato il momento della verità, dopo un ritorno negli spogliatoi e l’assistenza medica per il serbo prima dell’inizio del terzo set, il gioco è rimasto simile al secondo, con Djokovic in controllo e a premere su Rublev. Ma il russo ha resistito a tutte le minacce, compresi un 15-40 sul 2-1 per Djokovic o uno 0-30 quando serviva sul 4-5, fino a quando la pressione è diventata troppo grande e Djokovic ha ottenuto il suo secondo break dell’incontro — l’altro era stato nel primo set dove ha ceduto la battuta per due volte — per sigillare la vittoria.

Ora, Djokovic si appresta al suo 13° confronto in carriera con Grigor Dimitrov — avendo un vantaggio nell’head-to-head di 11-1 — e cerca il 97° titolo della sua carriera, oltre a estendere il suo record a Parigi a sette. Solo Karen Khachanov e Holger Rune hanno sconfitto Nole in una finale a Bercy, e il serbo potrebbe anche quasi decidere la lotta per il numero uno di fine anno con il titolo: se vincerà a Parigi, avrà bisogno solo di vincere una partita alle ATP Finals o di vedere Carlos Alcaraz perdere una volta.

ATP Paris Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 5 7 7 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 7 6 5 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* ace 6*-3 ace 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Djokovic 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 ace ace 4-4 → 4-5 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Statistiche del Match: Djokovic vs Rublev

**Servizio Djokovic**

– Aces: 17

– Doppi falli: 5

– Prima di servizio in campo: 79/118 (67%)

– Punti vinti con la prima di servizio: 58/79 (73%)

– Punti vinti con la seconda di servizio: 23/39 (59%)

– Break point salvati: 4/6 (67%)

– Giochi di servizio giocati: 18

**Servizio Rublev**

– Aces: 16

– Doppi falli: 2

– Prima di servizio in campo: 77/112 (69%)

– Punti vinti con la prima di servizio: 56/77 (73%)

– Punti vinti con la seconda di servizio: 20/35 (57%)

– Break point salvati: 6/8 (75%)

– Giochi di servizio giocati: 18

**Statistiche in Risposta**

– Valutazione di ritorno: Djokovic 106, Rublev 112

– Punti vinti sul primo servizio dell’avversario: Djokovic 21/77 (27%), Rublev 21/79 (27%)

– Punti vinti sul secondo servizio dell’avversario: Djokovic 15/35 (43%), Rublev 16/39 (41%)

– Break point convertiti: Djokovic 2/8 (25%), Rublev 2/6 (33%)

– Giochi di ritorno giocati: 18 per entrambi

**Statistiche dei Punti**

– Punti vinti alla rete: Djokovic 9/10 (90%), Rublev 9/13 (69%)

– Vincitori (colpi vincenti): Djokovic 40, Rublev 51

– Errori non forzati: Djokovic 15, Rublev 13

– Punti vinti al servizio: Djokovic 81/118 (69%), Rublev 76/112 (68%)

– Punti vinti in risposta: Djokovic 36/112 (32%), Rublev 37/118 (31%)

– Punti totali vinti: Djokovic 117/230 (51%), Rublev 113/230 (49%)

**Velocità del Servizio**

– Velocità massima: Djokovic 209 km/h, Rublev 214 km/h

– Velocità media della prima di servizio: Djokovic 195 km/h, Rublev 196 km/h

– Velocità media della seconda di servizio: Djokovic 151 km/h, Rublev 139 km/h

**Analisi:**

Le statistiche mostrano una partita estremamente competitiva con Djokovic e Rublev che hanno condiviso percentuali simili in molte aree. Entrambi i giocatori hanno mantenuto una percentuale di successo molto alta con la prima di servizio (73%), e hanno avuto un numero quasi identico di aces. La partita ha mostrato uno scontro molto equilibrato anche nella valutazione nella risposta e nei punti vinti sul servizio dell’avversario.

Rublev ha avuto un leggero vantaggio nei vincenti totali, mentre Djokovic ha commesso qualche errore non forzato in più. Rublev è stato leggermente più efficace nel salvare i break point, ma entrambi hanno convertito una minoranza dei break point che hanno avuto a disposizione.

La partita è stata incredibilmente bilanciata anche nel conteggio totale dei punti, con Djokovic che ha vinto appena il 51% dei punti totali contro il 49% di Rublev.

La velocità massima del servizio è stata a favore di Rublev, ma Djokovic ha mantenuto una velocità media della prima di servizio leggermente inferiore.