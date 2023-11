Grigor Dimitrov in Finale a Parigi Bercy: il Bulgaro a Caccia del Primo Titolo dopo il Trionfo del 2017 in un Masters 1000

Grigor Dimitrov continua a dimostrare a 32 anni di trovarsi in una delle fasi più brillanti della sua carriera. Il bulgaro, attualmente al 17º posto nella classifica ATP, si è qualificato questo sabato per la finale del Masters 1000 di Parigi. Si tratta solo della seconda finale in un torneo Masters 1000 per Dimitrov, la prima da quando vinse l’edizione del 2017 del torneo di Cincinnati (dove sconfisse Nick Kyrgios in finale).

Il tennista bulgaro, che questa settimana aveva già ottenuto vittorie contro Daniil Medvedev (3° ATP) e Hubert Hurkacz (11°), ha battuto in semifinale il greco Stefanos Tsitsipas, sesto nel ranking mondiale, in una grande battaglia, con il punteggio di 6-3, 6-7(1) e 7-6(3), in un incontro in cui ha giocato a un livello straordinario, mettendo a segno 38 colpi vincenti contro solo 22 errori non forzati. Dimitrov, che chiuderà la stagione ben all’interno dei top 15 mondiali, attende il vincitore della partita tra Novak Djokovic (con cui ha un confronto diretto di 1-11) e Andrey Rublev (3-4). Il bulgaro è alla ricerca del suo primo titolo da novembre del 2017.