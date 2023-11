ATP Finals 2023 – Torino: Ecco tutti i qualificati di singolare e doppio. Presenza di Jannik Sinner per i colori italiani. Sorteggio giovedì 9 Novembre alle ore 15

Il panorama del singolare e doppio per le attesissime Nitto ATP Finals 2023 è ora completo. Venerdì, Alexander Zverev e Holger Rune hanno conquistato gli ultimi due posti disponibili per il gran finale di stagione, che si terrà al Pala Alpitour di Torino dall’12 al 19 novembre.

Zverev e Rune si uniscono a un campo di giocatori d’élite che include Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.

Con la qualificazione dei ventenni Alcaraz e Rune, per la prima volta dal 2000 due giocatori sotto i 21 anni competono contemporaneamente alle Nitto ATP Finals, quando il diciannovenne Lleyton Hewitt e il ventenne Marat Safin fecero il loro debutto.

Quattro delle stelle presenti hanno già trionfato alle Nitto ATP Finals in passato. Il sei volte campione Djokovic è in corsa per superare Roger Federer per il maggior numero di titoli nei campionati di fine anno (dal 1970). Zverev si è già assicurato il titolo nel 2018 e nel 2021, mentre Tsitsipas ha trionfato nel 2019 a 21 anni, diventando il più giovane vincitore del torneo da quando Hewitt, a 20 anni, si impose nel 2001; Medvedev ha alzato il trofeo nel 2020.

Djokovic, Alcaraz e Medvedev hanno raggiunto la posizione n°1 nel ranking ATP. Djokovic è in pole position per guadagnare gli onori di ATP Year-End No. Se il serbo dovesse riuscirci per l’ottava volta, un record assoluto, raggiungerebbe anche le 400 settimane in carriera come World No. 1 il 20 novembre, il giorno dopo la fine del torneo, diventando il primo giocatore a raggiungere questo storico traguardo.

Il Presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha dichiarato: “Complimenti a tutti i giocatori che si sono qualificati per le Nitto ATP Finals 2023. È il riflesso di una stagione davvero impressionante. Questo è un torneo unico, che vede in campo solo il meglio del meglio, con tantissimo in palio per i giocatori. Il palcoscenico è ora pronto per uno scontro finale incredibile a Torino”.

Sette degli otto tennisti di quest’anno si sono qualificati o hanno partecipato alle Next Gen ATP Finals, inclusi tre campioni: Tsitsipas (2018), Sinner (2019) e Alcaraz (2021).

Anche il campo del doppio è definito. Ivan Dodig/Austin Krajicek, Wesley Koolhof/Neal Skupski, Rohan Bopanna/Matthew Ebden, Marcel Granollers/Horacio Zeballos, Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin, Rajeev Ram/Joe Salisbury, Maximo Gonzalez/Andres Molteni e Rinky Hijikata/Jason Kubler si contenderanno il titolo al Pala Alpitour.

Le Nitto ATP Finals di quest’anno metteranno in palio un premio record di 15 milioni di dollari. Se il campione di quest’anno solleverà il trofeo senza perdere neanche una partita, guadagnerà più di 4,8 milioni di dollari, il premio in denaro più grande per un singolo giocatore nella storia del tennis.

Questa sarà la terza edizione delle Nitto ATP Finals a Torino. Il sorteggio avrà luogo giovedì 9 novembre alle ore 15:00.

QUALIFICATI SINGOLARE

– Novak Djokovic 🇷🇸

– Carlos Alcaraz 🇪🇸

– Daniil Medvedev 🇷🇺

– Jannik Sinner 🇮🇹

– Andrey Rublev 🇷🇺

– Stefanos Tsitsipas 🇬🇷

– Alexander Zverev 🇩🇪

– Holger Rune 🇩🇰

QUALIFICATI DOPPIO

– Ivan Dodig 🇭🇷 / Austin Krajicek 🇺🇸

– Wesley Koolhof 🇳🇱 / Neil Skupski 🇬🇧

– Rohan Bopanna 🇮🇳 / Mathew Ebden 🇦🇺

– Marcel Granollers 🇪🇸 / Horacio Zeballos 🇦🇷

– Santiago Gonzalez 🇲🇽 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷

– Rajeev Ram 🇺🇸 / Joe Salisbury 🇬🇧

– Andres Molteni 🇦🇷 / Maximo Gonzalez 🇦🇷

– Rinky Hijikata 🇦🇺 / Jason Kubler 🇦🇺





Francesco Paolo Villarico