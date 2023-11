ATP 250 Sofia e Metz: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri al via

ATP 250 Sofia – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Atmane, Terence vs Donskoy, Evgeny

Giustino, Lorenzo vs (5) Marchenko, Illya

(2) Moreno De Alboran, Nicolas vs (WC) Donski, Alexander

Erel, Yanki vs Alternates

(3) Sachko, Vitaliy vs Celikbilek, Altug

(WC) Milev, Yanaki vs (7) Fatic, Nerman

(4) Huesler, Marc-Andrea vs (Alt) Erler, Alexander

Kirkin, Ergi vs (6) Passaro, Francesco

Sofia Hall 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Terence Atmane vs Evgeny Donskoy

2. [WC] Yanaki Milev vs [7] Nerman Fatic

3. [3] Vitaliy Sachko vs Altug Celikbilek (non prima ore: 10:30)

4. Lorenzo Giustino vs [5] Illya Marchenko (non prima ore: 12:00)

5. Ergi Kirkin vs [6] Francesco Passaro (non prima ore: 13:30)

6. [4] Marc-Andrea Huesler vs [Alt] Alexander Erler (non prima ore: 15:00)

(1) Choinski, Janvs Bourgue, MathiasMartineau, Matteovs (7) Mpetshi Perricard, Giovanni

(2) Brouwer, Gijs vs (Alt) Haliak, Mikalai

Added, Dan vs (8) Shelbayh, Abdullah

(3) Mayot, Harold vs (Alt) Gojowczyk, Peter

(WC) Paris, Tom vs (5) Blanchet, Ugo

(4) Grenier, Hugo vs Valkusz, Mate

Geerts, Michael vs (6/WC) Hemery, Calvin

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Matteo Martineau vs [7] Giovanni Mpetshi Perricard

2. [4] Hugo Grenier vs Mate Valkusz (non prima ore: 11:30)

3. [3] Harold Mayot vs [Alt] Peter Gojowczyk

4. Dan Added vs [8] Abdullah Shelbayh

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Jan Choinski vs Mathias Bourgue

2. Michael Geerts vs [6/WC] Calvin Hemery (non prima ore: 12:30)

3. [WC] Tom Paris vs [5] Ugo Blanchet

4. [2] Gijs Brouwer vs [Alt] Mikalai Haliak