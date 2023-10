Subito una grande sorpresa! Carlos Alcaraz fuori all’esordio a Parigi Bercy

Carlos Alcaraz, numero due al mondo, non ha avuto un ritorno proprio felice alla competizione, essendo stato eliminato nel suo incontro di debutto nel Masters 1000 di Parigi Bercy.

Il tennista spagnolo, che si era ritirato da Basilea la scorsa settimana a causa di problemi fisici, non ha avuto argomenti contro un ispirato Roman Safiullin, che ha trionfato con i parziali di 6-3 6-4, dopo 1 ora e 35 minuti di gioco.

Da notare che Alcaraz ha avuto un vantaggio di un break in entrambi i set, tuttavia, ha sempre finito per vedere il suo avversario recuperare.

Con questa sconfitta, le probabilità di Alcaraz di terminare la stagione come numero uno mondiale diminuiscono ulteriormente e diventa (ancora) più dipendente da ciò che Novak Djokovic farà questa settimana a Parigi.

Per quanto riguarda Safiullin, affronterà il connazionale Karen Khachanov.

ATP Paris Roman Safiullin Roman Safiullin 6 6 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 3 4 Vincitore: Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Ace: 1 vs 0

Double Faults: 4 vs 2

First Serve: 35/59 (59%) vs 35/54 (65%)

1st Serve Points Won: 25/35 (71%) vs 24/35 (69%)

️ 2nd Serve Points Won: 12/24 (50%) vs 7/19 (37%)

Break Points Saved: 2/4 (50%) vs 4/8 (50%)

Service Games Played: 10 vs 9

️ Return Stats:

Return Rating: 189 vs 149

1st Serve Return Points Won: 11/35 (31%) vs 10/35 (29%)

2nd Serve Return Points Won: 12/19 (63%) vs 12/24 (50%)

Break Points Converted: 4/8 (50%) vs 2/4 (50%)

Return Games Played: 9 vs 10

Point Stats:

Net Points Won: 9/10 (90%) vs 11/17 (65%)

✨ Winners: 15 vs 15

Unforced Errors: 10 vs 7

Service Points Won: 37/59 (63%) vs 31/54 (57%)

Return Points Won: 23/54 (43%) vs 22/59 (37%)

Total Points Won: 60/113 (53%) vs 53/113 (47%)

️ Service Speed:

Max Speed: 219 km/h (136 mph) vs 215 km/h (133 mph)

1st Serve Average Speed: 206 km/h (128 mph) vs 191 km/h (118 mph)

2nd Serve Average Speed: 163 km/h (101 mph) vs 156 km/h (96 mph)





Marco Rossi