Raducanu prepara il rientro: “Un’altra settimana più vicino” (video)

Emma Raducanu inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. La campionessa a US Open 2021 (più giovane a vincere a New York con un percorso netto) ha mostrato su Instagram una clip con i suoi notevoli progressi in allenamento. Scatti, elastico, soprattutto lavori abbastanza intensi con pesi alle articolazioni di polso e caviglie, esattamente le aree dove ha sofferto gravi problemi infiammatori che l’hanno costretta a ricorrere a ben tre operazioni lo scorso maggio e che hanno di fatto decretato la fine anticipata di un 2023 davvero buio. Adesso la sua situazione sembra in netto miglioramento, e il suo rientro in campo è atteso per l’avvio della nuova stagione in Australia.

Nel video, scrive Emma “Una settimana più vicino” parlando ovviamente del ritorno alle competizioni

Emma compirà 21 anni il prossimo 13 novembre. Per colpa della lunghissima inattività è scivolata al n.284 in classifica, ma certamente avrà wild card (e classifica protetta) per rientrare sul circuito. Nel 2023 ha giocato solo 10 match (5 vittorie, 5 sconfitte), con la miglior prestazione ottenuta ad Indian Wells, dove è arrivata negli ottavi superando Linette e Haddad-Maia. Il suo ultimo incontro risale allo scorso aprile a Stoccarda, dove fu sconfitta nettamente da Ostapenko, quindi la decisione di fermarsi e operarsi per provare e risolvere definitivamente problemi a mano, polso e caviglie che “rendevano ogni allenamento un calvario”.