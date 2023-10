Bridgette, moglie di Pete Sampras, sta lottando da un anno contro un tumore

L’ex stella del tennis USA Pete Sampras è da sempre una persona estremamente riservata. Rarissime le sue apparizioni pubbliche, ancor meno interviste o sue notizie via social. Nella giornata del 29 ottobre tuttavia il 14 volte campione Slam, recordman in successi major prima dell’avvento di Roger Federer, ha rilasciato all’ATP un toccante messaggio sulla propria famiglia. Da quasi un anno la moglie Bridgette sta lottando contro un cancro alle ovaie. Si è sottoposta ad un intervento “importante” e continua le cure. Riportiamo il messaggio del californiano via ATP.

A message from Pete 🙏 pic.twitter.com/ZReXGOCUQs — ATP Tour (@atptour) October 29, 2023

“Come molti ormai sanno, sono una persona piuttosto tranquilla e riservata. Tuttavia, l’anno scorso è stato un periodo eccezionalmente impegnativo per la mia famiglia e ho deciso di condividere quello che sta succedendo. Lo scorso dicembre a mia moglie Bridgette è stato diagnosticato un cancro alle ovaie. Da allora, ha subito un intervento chirurgico importante, è stata sottoposta alla chemioterapia e continua con una terapia di mantenimento mirata. È difficile vedere qualcuno che ami affrontare una sfida come questa. Tuttavia, vedere i nostri ragazzi farsi avanti ed essere così forti nel sostenere Bridgette, me e tutti noi è stato fantastico. Guardare Bridgette continuare ad essere una mamma e una moglie incredibile nonostante tutto è un’ispirazione. Ho anche imparato che è molto difficile ottenere supporto quando è semplicemente troppo difficile parlare di qualcosa. Detto questo, concludo chiedendo gentilmente buoni pensieri e preghiere per la nostra famiglia mentre Bridgette continua a riprendersi nel suo viaggio di guarigione. Grazie.”

Migliaia le risposte di ex colleghi e appassionati in suo sostegno, tra gli altri Brad Gilbert, Andy Murray (il primo a rispondere) e Alex Corretja. Bridgette, ex attrice e modella statunitense, oggi 50enne, ha conosciuto Pete a metà degli anni ’90 e si sono sposati nel 2000. La coppia ha due figli, Christian e Ryan.

Un grande in bocca al lupo a Bridgette e tutta la famiglia Sampras.