Sinner parla dopo il successo su Medvedev: “È stata una dura battaglia, fisica e mentale”

È stanco ma raggiante Jannik Sinner dopo il bellissimo successo all’ATP 500 di Vienna, suo quarto titolo in stagione – che rafforza la sua posizione nel ranking ATP – e seconda vittoria consecutiva contro Daniil Medvedev, tennista che fino a Pechino era stato sempre terribilmente ostico per l’azzurro da affrontare. Ha vinto Jannik anche oggi, ma ha dovuto lottare come un leone per oltre ore contro il russo, che si conferma avversario di grandissimo valore.

“Giocare contro Medvedev richiede molta forza mentale e fisica” racconta Sinner dopo la vittoria. “Penso che sia io che Daniil abbiamo servito molto bene nel primo set. Sono riuscito a recuperare quel break di svantaggio, cosa complicata visto che serviva molto, molto bene, e poi ho trovato la soluzione per vincere il primo set. Nel secondo set ho avuto la sensazione che stesse cercando di spostare la lotta in scambi sempre più lunghi, mentre io volevo velocizzare. Nell’ultimo set ho provato a fare un passo avanti. Ho avuto molte palle break che non sono riuscito a sfruttare, ma alla fine ne ho trasformata qualcuna, quindi sono molto felice di finire la partita vincendo. È stata una battaglia mentale, ma sono molto contento di come ho gestito la situazione e vincere un nuovo trofeo”.

Per Jannik è stata una delle sue migliori partite in carriera: “Senza dubbio è nella top 3 o top 5 delle migliori partite che ho giocato della mia vita. Giocare le finali è sempre molto speciale, soprattutto contro Daniil, contro il quale ho perso tante volte. L’ultima volta l’ho battuto e questo mi ha dato fiducia per oggi, anche se è stata una partita completamente diversa. A Pechino ho servito molto bene e giocato di volo molte più volte, oggi lui aspettava che io prendessi l’iniziativa e quindi ha trovato la contromossa adattandosi al mio gioco”.

Ecco il bell’abbraccio di Jannik al suo team, e a sua papà, dopo la vittoria