Challenger Charlottesville: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Charlottesville – Tabellone Principale – hard

(1) Mmoh, Michael vs Johnson, Steve

Ritschard, Alexander vs McHugh, Aidan

Qualifier vs Qualifier

(WC) Opelka, Reilly vs (8) Sandgren, Tennys

(3) Paire, Benoit vs Qualifier

(Alt) Gerch, Lucas vs Qualifier

Qualifier vs Krueger, Mitchell

Tomic, Bernard vs (5) Nava, Emilio

(6) Walton, Adam vs Qualifier

(WC) Kwiatkowski, Thai-Son vs Zhukayev, Beibit

Spizzirri, Eliot vs Serdarusic, Nino

Damm, Martin vs (4) Svajda, Zachary

(7) Kudla, Denis vs (WC) Rodesch, Chris

Kypson, Patrick vs Debru, Gabriel

Gomez, Emilio vs Holt, Brandon

Kingsley, Cannon vs (2) Michelsen, Alex

(1) Mayo, Aidanvs (WC) Yaffa, Douglas(WC) Kiefer, Alexandervs (11) Harrison, Christian

(2) Fanselow, Sebastian vs (Alt) Van Sambeek, Fons

Smith, Keegan vs (7) King, Darian

(3) Langmo, Christian vs (WC) Mayo, Keenan

(Alt) Rybakov, Alex vs (10) Montes-De La Torre, Inaki

(4) Karlovskiy, Evgeny vs Williams, Cooper

Ayeni, Alafia vs (12) Clark, Ezekiel

(5) Kozlov, Stefan vs (Alt) Sinha, Adit

(Alt) Rodenas, Pedro vs (9) Perez, Alfredo

(6) Quinn, Ethan vs (WC) Hopper, James

(Alt) Dietrich, Dylan vs (8) Cozbinov, Alexandr