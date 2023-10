Gaio eliminato da Kasnikowski – Il polacco sfiderà Klein in finale a Ortisei domenica alle ore 11 – Il doppio a Paulson/Rikl

Finale a sorpresa allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol domenica alle ore 11 tra il polacco Maks Kasnikowski e Lukas Klein. Il polacco ha sconfitto oggi

pomeriggio in semifinale la testa di serie numero 3 Federico Gaio per 6:3, 5:7, 6:2 dopo 2:07 ore ed è alla sua prima finale Challenger in carriera. Il ventenne di

Varsavia, numero 310 nel ranking ATP, domani sfiderà il qualificato Klein, numero 181 al mondo. Lo slovacco ha sconfitto il britannico Billy Harris per 6:3, 7:6 (5), diventando il primo giocatore dopo Andreas Seppi a raggiungere la finale in Val Gardena per due anni consecutivi. Seppi aveva addirittura raggiunto la finale per tre volte di fila tra il 2012 e il 2014, vincendo due volte. Klein e Kasnikowski non si sono mai affrontati in carriera.

Sesta vittoria questa settimana per Klein, che era partito dalle qualificazioni domenica scorsa. In due anni a Ortisei nel 2022 e nel 2023 ha un bilancio di dieci

vittorie e una sola sconfitta (finale 2022 persa contro Borna Gojo). Lo slovacco come nei quarti contro Enrico Dalla Valle non ha concesso palle break. Ha convertito l’unica palla break nel primo service game del suo avversario e dopo pochi minuti era avanti 3:0. Più equilibrato il secondo set. Klein ha avuto due

palle break nel nono e nell’undicesimo game, ma ha dovuto giocare il tiebreak, nel quale è andato avanti 4:0 e ha chiuso in 78 minuti. Klein domani giocherà la sua quinta finale in un challenger in carriera, il bilancio è di due vittorie e due sconfitte. “Era una partita combattuta, fare il break subito mi ha aiutato parecchio. Nel secondo set avevo più possibilità di togliergli il servizio. Ho servito molto bene e sono contento di essere ancora una volta in finale qui in Val Gardena.”

La seconda semifinale tra Gaio e Kasnikowski è stata spettacolare, una grande battaglia nella quale l’italiano ha avuto da recriminare tanto. Non ha sfruttato la prima palla break del match nel terzo game. Meglio il polacco che alla prima occasione ha tolto il servizio a Gaio per il 4:2, che gli basta per vincere il primo set. Nel secondo parziale la partita è salita di livello offrendo punti grandiosi, con Gaio che ha sprecato altre tre palle break nel secondo game, ha annullato due palle break sul 3:3 e un’altra sul 4:4, ha avuto due setpoint sul 5:4 e ha tolto finalmente il servizio a Kasnikowski alla ottava palla break complessiva e al quarto setpoint, e porta il match al terzo. Nel quale l’azzurro è subito in difficoltà sullo 0:40 al primo game. Scambio lunghissimo e 1:0 per il ventenne di Varsavia che ha allungato con un altro break (3:0) contro un Gaio apparso un pochettino stanco. Aveva dato tutto per allungare la partita. Avanti 4:0 Kasnikowski non si lascia sorprendere e chiude in due ore e sette minuti. “Ovviamente sono contento della mia performance qui a Ortisei, ma voglio dire che Federico è un giocatore molto forte e a fine del secondo set ha giocato incredibilmente bene. È stata una bella battaglia e spero di ripetermi domani in finale. Non ho ancora pensato alla finale, ma analizzerò il mio avversario di domani.” Kasnikowski domani giocherà la prima finale challenger in carriera.

Il torneo di doppio è stato vinto dalla coppia della Repubblica Ceca, Andrew Paulson e Patrik Rikl, che si sono imposti in una finale incerta fino all’ultimo per 4:6, 7:6 (9:7) e 11-9 al match-tiebreak contro Maximilian Neuchrist/Jakub Paul (Austria/Svizzera). Paulson/Rikl hanno annullato un matchpoint nel tiebreak del secondo set e hanno chiuso il match dopo 144 minuti alla seconda opportunità.

A loro vanno 1900 euro di montepremi e 50 punti ATP. Neuchrist aveva vinto il doppio a Ortisei nel 2015 in coppia con Sam Weissborn.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Lukas Klein vs Maks Kasnikowski