Jannik Sinner: “Non importa chi ha vinto l’ultimo match, vediamo se questa volta sarà diverso” (con il programma di domani delle Finali di Vienna e Basilea e la sintesi con Rublev)

Jannik Sinner ha siglato una bella vittoria contro Andrey Rublev, qualificandosi per la finale del prestigioso torneo ATP 500 di Vienna. In un match intenso ed emozionante, Sinner ha superato il russo con un punteggio di 7-5, 7-6(5). Nonostante fosse in svantaggio di 2-5 nel primo set e di 4-2 nel tie-break del secondo set, l’altoatesino ha dimostrato una notevole resistenza e capacità di rimonta, destabilizzando Rublev sia tecnicamente che psicologicamente.

Questo risultato non solo consolida la posizione di Sinner come quarto nel ranking ATP, ma lo pone anche in una posizione favorevole in vista della finale di domenica 29 ottobre alle ore 14.00. Sul cemento indoor di Vienna, affronterà un altro russo, Daniil Medvedev. Questo sarà un altro test cruciale per l’italiano, che ha recentemente sconfitto Medvedev a Pechino e ora punta a un altro grande risultato prima degli imminenti Masters 1000 di Parigi-Bercy e delle tanto attese ATP Finals di Torino.

Dopo la sua vittoria contro Rublev, Sinner ha condiviso alcune riflessioni sul match: “Anche quando ho servito per il set e lui ha fatto il break, ho cercato di mantenere la calma. Sono felice di aver trovato il modo di vincere”. Riguardo alla prossima sfida con Medvedev, Sinner ha dichiarato: “Sono entusiasta di affrontarlo di nuovo. Sarà un match fondamentale per me. Anche se ho vinto l’ultimo incontro, ne ho persi molti contro di lui. Non importa chi ha vinto l’ultimo match; l’anno scorso qui mi ha sconfitto abbastanza facilmente. Vediamo se questa volta sarà diverso”.

ATP 500 Vienna

Center Court – Ora italiana: 11:45 (ora locale: 11:45 am)

1. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer OR [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

2. [1] Daniil Medvedev vs [2] Jannik Sinner (non prima ore: 14:00)

ATP 500 Basilea

Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00)

1. Hugo Nys / Jan Zielinski OR [4] Jamie Murray / Michael Venus vs [3] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

2. [6/WC] Felix Auger-Aliassime vs [4] Hubert Hurkacz (non prima ore: 15:30)





Marco Rossi