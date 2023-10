Challenger Ortisei, Brest, Curitiba e Playford 2: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Ortisei (Italia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Andrew Paulson/ Patrik Riklvs [4] Maximilian Neuchrist/ Jakub Paul

2. [Q] Lukas Klein vs Billy Harris



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Federico Gaio vs Maks Kasnikowski



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Brest (Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Sander Arends/ Miguel Angel Reyes-Varelavs [2] Yuki Bhambri/ Julian Cash

2. [6] Hugo Gaston vs [4] Benjamin Bonzi (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Pedro Martinez vs [5] Constant Lestienne



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Curitiba (Brasile) – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta

ATP Curitiba Roman Andres Burruchaga • Roman Andres Burruchaga 0 3 Guido Andreozzi Guido Andreozzi 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Andres Burruchaga 3-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Andres Burruchaga 0-15 0-40 df 15-40 2-0 → 2-1 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 R. Andres Burruchaga 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Roman Andres Burruchagavs Guido Andreozzi

2. [9] Luciano Darderi vs [WC] Orlando Luz



Il match deve ancora iniziare

3. Santiago Rodriguez Taverna OR [5] Hugo Dellien vs Roman Andres Burruchaga OR Guido Andreozzi



Il match deve ancora iniziare

4. [9] Luciano Darderi OR [WC] Orlando Luz vs Oliver Crawford OR Dalibor Svrcina



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs [4] Guido Andreozzi / Ignacio Carou



Il match deve ancora iniziare

Quadra 1 – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 10:30)

1. Santiago Rodriguez Taverna vs [5] Hugo Dellien



Il match deve ancora iniziare

2. Oliver Crawford vs Dalibor Svrcina (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Playford 2 (Australia) – Semifinali, cemento

ATP Playford Blake Ellis / Tristan Schoolkate [4] Blake Ellis / Tristan Schoolkate [4] 3 6 Ryan Seggerman / Patrik Trhac Ryan Seggerman / Patrik Trhac 6 7 Vincitore: Seggerman / Trhac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 B. Ellis / Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Seggerman / Trhac 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Ellis / Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Seggerman / Trhac 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Ellis / Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Ellis / Schoolkate 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Ellis / Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Ellis / Schoolkate 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Ellis / Schoolkate 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 B. Ellis / Schoolkate 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Seggerman / Trhac 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 B. Ellis / Schoolkate 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 R. Seggerman / Trhac 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Ellis / Schoolkate 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Seggerman / Trhac 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Ellis / Schoolkate 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [4] Blake Ellis/ Tristan Schoolkatevs Ryan Seggerman/ Patrik Trhac

2. [4] James Duckworth vs [2] Rinky Hijikata



ATP Playford James Duckworth [4] James Duckworth [4] 4 7 6 Rinky Hijikata [2] Rinky Hijikata [2] 6 5 1 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 R. Hijikata 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 J. Duckworth 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [SE] Chak Lam Coleman Wong vs [3] Taro Daniel