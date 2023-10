ATP 500 Vienna e Basilea: Il programma completo delle Semifinali. Nel pomeriggio in campo Jannik Sinner

ATP 500 Vienna

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Daniil Medvedev vs [4] Stefanos Tsitsipas

2. [3] Andrey Rublev vs [2] Jannik Sinner (non prima ore: 15:30)

3. [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

1. [3] Santiago Gonzalez/ Edouard Roger-Vasselinvs Kevin Krawietz/ Tim Puetz2. [4] Hubert Hurkaczvs Ugo Humbert(non prima ore: 15:00)3. [1] Holger Runevs [Q] Alexander Shevchenko OR [6/WC] Felix Auger-Aliassime4. Hugo Nys/ Jan Zielinskivs [4] Jamie Murray/ Michael Venus