Masters 1000 Parigi Bercy: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Lorenzo Sonego (con il programma di domani)

Masters 1000 Parigi Bercy – Tabellone Qualificazione – hard indoor

(1) Safiullin, Roman vs (WC) Cazaux, Arthur

Seyboth Wild, Thiago vs (11) Thompson, Jordan

(2) Ofner, Sebastian vs (WC) Atmane, Terence

Cachin, Pedro vs (14) van de Zandschulp, Botic

(3) Altmaier, Daniel vs Zapata Miralles, Bernabe

Varillas, Juan Pablo vs (13) Carballes Baena, Roberto

(4) Nishioka, Yoshihito vs (WC) Droguet, Titouan

(WC) Mpetshi Perricard, Giovanni vs (9) Vukic, Aleksandar

(5) Hanfmann, Yannick vs Barrere, Gregoire

Ruusuvuori, Emil vs (8) Fucsovics, Marton

(6) Sonego, Lorenzo vs Thiem, Dominic

Rinderknech, Arthur vs (12) O’Connell, Christopher

(7) Lajovic, Dusan vs Halys, Quentin

Koepfer, Dominik vs (10/Alt) Giron, Marcos

Court Central – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Arthur Rinderknech vs [12] Christopher O’Connell

2. [6] Lorenzo Sonego vs Dominic Thiem

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Daniel Altmaier vs Bernabe Zapata Miralles

2. [5] Yannick Hanfmann vs Gregoire Barrere

3. [2] Sebastian Ofner vs [WC] Terence Atmane

4. [1] Roman Safiullin vs [WC] Arthur Cazaux

5. [7] Dusan Lajovic vs Quentin Halys

6. [WC] Giovanni Mpetshi Perricard vs [9] Aleksandar Vukic

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Juan Pablo Varillas vs [13] Roberto Carballes Baena

2. Emil Ruusuvuori vs [8] Marton Fucsovics

3. Pedro Cachin vs [14] Botic van de Zandschulp

4. Thiago Seyboth Wild vs [11] Jordan Thompson

5. Dominik Koepfer vs [10/Alt] Marcos Giron

6. [4] Yoshihito Nishioka vs [WC] Titouan Droguet