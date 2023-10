Masters 1000 Parigi Bercy: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via

Masters 1000 Parigi Bercy – Tabellone Principale – Parte Alta

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Kecmanovic, Miomir vs Etcheverry, Tomas Martin

Griekspoor, Tallon vs Eubanks, Christopher

Davidovich Fokina, Alejandro vs (15) Shelton, Ben

(9) Fritz, Taylor vs Baez, Sebastian

Qualifier/Special Exempt vs Fils, Arthur

Wawrinka, Stan vs Arnaldi, Matteo

Bye vs (6) Rune, Holger

(4) Sinner, Jannik vs Bye

Qualifier/Special Exempt vs McDonald, Mackenzie

Qualifier/Special Exempt vs (WC) Bonzi, Benjamin

Murray, Andy vs (13) de Minaur, Alex

(12) Paul, Tommy vs (WC) Gasquet, Richard

Qualifier/Special Exempt vs Mannarino, Adrian

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (5) Rublev, Andrey

(8) Ruud, Caspervs Bye(PR) Monfils, Gaelvs Cerundolo, FranciscoLehecka, Jirivs Bautista Agut, RobertoKorda, Sebastianvs (11) Hurkacz, Hubert

(14) Tiafoe, Frances vs Bublik, Alexander

Jarry, Nicolas vs Popyrin, Alexei

Dimitrov, Grigor vs Musetti, Lorenzo

Bye vs (3) Medvedev, Daniil

(7) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Auger-Aliassime, Felix vs Struff, Jan-Lennard

Humbert, Ugo vs Qualifier/Special Exempt

Qualifier/Special Exempt vs (10) Zverev, Alexander

(16) Khachanov, Karen vs Purcell, Max

Djere, Laslo vs (WC) Van Assche, Luca

(WC) Muller, Alexandre vs Norrie, Cameron

Bye vs (2) Alcaraz, Carlos