Challenger Ortisei: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Gaio e Maestrelli speranze azzurre a Ortisei – Le qualificazioni partono domenica con Lukas Klein, finalista del 2022

14esima edizione dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol: Domenica mattina alle ore 10 scattano le qualificazioni, lunedì partiranno le partite del

main draw con le due speranze azzurre Federico Gaio e Francesco Maestrelli terza e quarta testa di serie del challenger 50 dotato di un montepremi di 36.000

euro. Gaio al primo turno affronterà l’austriaca Maximilian Neuchrist, mentre Maestrelli sfiderà lo svizzero Antoine Bellier. Questo l’esito del sorteggio di

sabato sera. Favorito del torneo è Abdullah Shelbayh (Giordania) numero 212 del ranking ATP che al primo turno se la vedrà con Menelaos Efstathiou (Cipro).

Stefano Napolitano, numero 7 del seeding e vincitore a Ortisei sette anni fa, giocherà contro il britannico Billy Harris. Giocano in tabellone con la wildcard

anche Francesco Forti, Lorenzo Rottoli e Lorenzo Carboni, che ha preso la wildcard liberata da Enrico Dalla Valle, entrato all’ultimo momento direttamente nel main draw.

Partono domenica mattina le qualificazioni con 24 giocatori che cercheranno di conquistare uno degli ultimi sei posti liberi in tabellone. Uno di questi a sorpresa

2 è anche Lukas Klein. Lo slovacco, finalista in Val Gardena dodici mesi fa (perse in finale da Borna Gojo) ha deciso all’ultimo momento di partecipare anche

quest’anno al torneo. Come numero 178 del ranking mondiale non è solo la prima testa di serie delle quali, ma sarebbe anche il giocatore con la migliore

classifica in tabellone. Presenti nelle quali grazie ad una wild card il beniamino di casa Patric Prinoth (contro l’olandese Ryan Nijboer, ATP 491) e Pietro Orlando Fellin (contro l’israeliano Daniel Cukierman, ATP 363)

Challenger Ortisei – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Shelbayh, Abdullah vs Efstathiou, Menelaos

Demin, Yaroslav vs (Alt) Dalla Valle, Enrico

(Alt) Paulson, Andrew vs Qualifier

Qualifier vs (6) Moro Canas, Alejandro

(4) Maestrelli, Francesco vs Bellier, Antoine

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Jorda Sanchis, David

Harris, Billy vs (7) Napolitano, Stefano

(8) Marchenko, Illya vs (WC) Rottoli, Lorenzo

Qualifier vs Wessels, Louis

(WC) Forti, Francesco vs Gombos, Norbert

Neuchrist, Maximilian vs (3) Gaio, Federico

(5) Lajal, Mark vs Zuk, Kacper

Bourgue, Mathias vs Sousa, Joao

Geerts, Michael vs (WC) Carboni, Lorenzo

Kasnikowski, Maks vs (2) Onclin, Gauthier

(1/Alt) Klein, Lukasvs Arnaboldi, FedericoBraynin, Aleksandrvs (8) Picchione, Andrea

(2) Habib, Hady vs Giacomini, Luca

Hamza Reguig, Samir vs (10) Matsuda, Ryuki

(3/Alt) Cukierman, Daniel vs (WC) Fellin, Pietro

Basic, Mirza vs (9) Benchetrit, Elliot

(4) Karlovskiy, Evgeny vs (Alt) Rikl, Patrik

Pecci, Alessandro vs (11) Barton, Hynek

(5) Kopp, Sandro vs Brady, Patrick

(WC) Buldorini, Peter vs (12) Glinka, Daniil

(6) Deckers, Alec vs (WC) D’Agostino, Stefano

(WC) Prinoth, Patric vs (7) Nijboer, Ryan

1. [4] Evgeny Karlovskiy vs [Alt] Patrik Rikl2. [1/Alt] Lukas Kleinvs Federico Arnaboldi3. [2] Hady Habibvs Luca Giacomini4. [5] Sandro Koppvs Patrick Brady5. [WC] Patric Prinothvs [7] Ryan Nijboer(non prima ore: 16:00)6. [3/Alt] Daniel Cukiermanvs [WC] Pietro Fellin

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alessandro Pecci vs [11] Hynek Barton

2. Aleksandr Braynin vs [8] Andrea Picchione

3. Samir Hamza Reguig vs [10] Ryuki Matsuda

4. [WC] Peter Buldorini vs [12] Daniil Glinka

5. [6] Alec Deckers vs [WC] Stefano D’Agostino (non prima ore: 16:00)

6. Mirza Basic vs [9] Elliot Benchetrit