Assegnate le wild card a Ortisei: Dalla Valle, Forti e Rottoli nel main draw (con la situazione aggiornata)

Ancora due giorni di attesa, poi finalmente si gioca. Lo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol (22-29 ottobre) anche quest’anno sarà il torneo di tennis più importante in Alto Adige dotato di un montepremi di 36.000 euro. 50 punti ATP andranno al vincitore. Il torneo inizia domenica mattina con le qualificazioni, da lunedì si giocheranno le partite del tabellone principale. La finale è in programma domenica 29 ottobre alle 11.00.

Per la 25ª volta dalla prima edizione del 1999 (allora fu organizzato un 10.000 dollari femminile), a Ortisei si svolgerà un torneo professionistico internazionale, per la 14ª volta dal 2010 un torneo challenger, che nell’albo d’oro comprende i nomi di Andreas Seppi (vincitore nel 2013 e nel 2014) ma anche di Jannik Sinner, trionfatore in casa nel 2019.

La Federazione Italiana Tennis FITP ha assegnato le tre wildcard per il main draw a Enrico Dalla Valle (numero 314 ATP), Francesco Forti (351 ATP) e Lorenzo Rottoli (430 ATP). Questo significa che almeno sei azzurri saranno in tabellone, visto che l’entry list comprende anche Federico Gaio, Francesco Maestrelli e Stefano Napolitano, che ha vinto il torneo gardenese nel 2016. Il numero 1 del seeding sarà il francese Hugo Grenier. Il numero 184 del mondo ha raggiunto la finale del Challenger di Alicante due settimane fa.

Nelle qualificazioni, 24 giocatori giocheranno domenica e lunedì per i 6 posti liberi nel main draw. La Federazione italiana ha assegnato le sue wildcard per le quali a Peter Buldorini (1087 ATP) e Stefano D’Agostino, 19 anni di Arco, numero 1658 nel ranking ATP. Le due wildcard degli organizzatori vanno al ventiduenne Pietro Orlando Fellin (1348 ATP) e all’eroe locale Patric Prinoth (1782 ATP). Il ventisettenne di S. Cristina ha vinto oggi le “finali” per la wildcard contro Erwin Tröbinger e Gabriel Moroder, i suoi compagni di allenamento.

