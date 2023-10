Rafael Nadal: Recupero in corso ma la data del ritorno rimane un mistero

Durante un evento pubblicitario tenutosi questo pomeriggio a Madrid, Rafael Nadal ha fornito aggiornamenti riguardo al suo stato di salute e al processo di recupero. Sebbene la sua evoluzione sia evidente, la data del suo ritorno in campo rimane ancora incerta.

In risposta alle domande frequenti riguardanti il suo stato di salute e il ritorno al circuito professionistico, previsto per il prossimo gennaio, Nadal ha dichiarato: “Mi sto allenando di più ora rispetto a un mese fa, ma procedo giorno per giorno”, come riportato dal giornale Marca. “Spero di poter aumentare gradualmente l’intensità. La pressione è sempre stata personale, sono sempre stato molto esigente con me stesso”, ha sottolineato il tennista delle Baleari.

In relazione alle dichiarazioni di Craig Tiley, direttore dell’Open d’Australia, riguardo al suo possibile ritorno per il primo Grand Slam della stagione, Nadal ha dovuto chiarire la situazione sui social media, ammettendo che non era ancora sicuro al 100%. “L’idea iniziale sarebbe stata quella di tornare in Australia, ma non posso ancora dirlo con certezza”, ha ribadito Nadal. “Posso allenarmi un po’ di più, il che è già un progresso per me. Ho meno dolore, ma continuo ad avere alcuni fastidi. Se avessi meno dolore, potrei darvi una data, ma al momento non posso”, ha aggiunto Rafa, sottolineando l’incertezza della sua situazione.

Un Ritorno Avvolto nel Mistero

La realtà è che Nadal non ha mai affrontato questo tipo di infortunio prima d’ora, quindi non ha esperienza per prevedere cosa succederà nelle prossime settimane o nei mesi a venire. Fedele al suo carattere cauto che lo ha portato al vertice del tennis mondiale, il campione di 22 titoli del Grande Slam è stato realista e trasparente, avvisando tutti che non si può dare nulla per scontato.

“Sto seguendo il percorso giusto, ma è un territorio sconosciuto per me, poiché non ho mai avuto questo tipo di infortunio prima. Tuttavia, rimango ottimista. Vorrei sapere quando tornerò, ma non è così. Avevo provato a tornare per la stagione sulla terra battuta, ma poi non è stato possibile”, ha concluso l’ex numero 1 al mondo.





Francesco Paolo Villarico