Lucia Bronzetti elimina Sara Errani nel derby e centra i quarti di finale nel WTA 250 di Monastir (sintesi della partita)

Al termine di un derby di Romagna, Lucia Bronzetti ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale del “Jasmin Open” (WTA 250 – montepremi 259.303 dollari) attualmente in corso sui campi in cemento di Monastir, in Tunisia. Le protagoniste dell’incontro sono state Lucia Bronzetti e Sara Errani.

La 24enne di Villa Verucchio, attualmente n.62 nel ranking WTA e sesta testa di serie del torneo, dopo aver ceduto solo due game alla slovacca Kukova, n.507 WTA, ha trionfato con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 36 minuti di gioco contro Sara Errani, n.108 WTA. Questa vittoria rappresenta per Bronzetti la quinta volta in questa stagione, e la decima nella sua carriera, in cui accede tra le migliori otto in un torneo del circuito maggiore.

“Sono felice di essere arrivata ai quarti in questo torneo che si svolge in un luogo bellissimo. Mi trovo davvero bene qui,” ha dichiarato una raggiante Bronzetti. “Mi dispiace per Sara, siamo amiche e ho sempre ammirato le sue imprese. Nonostante il caldo, c’è anche un po’ di vento e ho fatto attenzione a non raffreddarmi. Nel frattempo, aspetterò di scoprire chi sarà la mia prossima avversaria, rilassandomi e godendomi questo posto magnifico”. Nel loro precedente incontro al WTA di Monterrey, Errani aveva avuto la meglio, ma questa volta Bronzetti ha avuto la sua rivincita.

Il match ha visto momenti di grande tennis, con Bronzetti che ha dimostrato una buona efficacia al servizio e colpi più potenti rispetto all’avversaria. Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, Bronzetti ha ottenuto il break nel quinto game, confermando poi il vantaggio e chiudendo il set 6-3. Nel secondo set, nonostante un avvio favorevole, Errani ha reagito prontamente, ma Bronzetti ha saputo gestire i momenti cruciali del match, strappando nuovamente il servizio a Errani nel decimo gioco del set e portando a casa la frazione e la partita con il punteggio di 6-4.

Venerdì, nei quarti di finale, Bronzetti se la vedrà con la vincitrice del match tra Jasmine Paolini e la giovane croata Petra Marcinko.

WTA Monastir Sara Errani • Sara Errani 0 3 4 0 Lucia Bronzetti [6] Lucia Bronzetti [6] 0 6 6 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Errani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Sara Errani 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Sara Errani 15-0 30-0 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi