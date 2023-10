United Cup 2024: Le Iscrizioni si Chiudono Oggi, Pronti Sonego e Paolini per l’Italia

Oggi calerà il sipario sulle iscrizioni per la United Cup 2024, il primo grande appuntamento tennistico stagionale (alle ore 23 italiane). Il torneo prenderà il via il 29 dicembre 2023 e si estenderà per 11 giorni, concludendosi il 7 gennaio 2024, una settimana prima dell’inizio degli Australian Open.

La competizione vedrà la partecipazione di diverse nazioni, con l’Australia, nazione ospitante, che riceverà una wild card. Dodici nazioni si qualificheranno attraverso il ranking dei loro sei migliori giocatori maschili e femminili, basato sulle classifiche ATP e WTA del 16 ottobre. Le ultime sei squadre avranno accesso al torneo attraverso la classifica combinata dei giocatori maschili e femminili della stessa nazione con il miglior piazzamento.

Il sorteggio ufficiale, che si terrà il 23 ottobre, determinerà gli accoppiamenti delle prime 16 nazioni qualificate, mentre una seconda scadenza, fissata per il 20 novembre, definirà le ultime due squadre che completeranno il tabellone.

Tra i primi nomi degli iscritti emergono quelli degli italiani Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. La loro classifica combinata dovrebbe garantire all’Italia un posto nel torneo senza dover attendere l’ulteriore scadenza di novembre. La coppia azzurra è pronta a rappresentare l’Italia in questa prestigiosa competizione, che si prospetta come un avvincente preludio agli Australian Open.

Francia 🇫🇷:

– Garcia

– Roger-Vasselin

– Mannarino

– Gracheva

Lettonia 🇱🇻:

– Ostapenko

Italia 🇮🇹:

– Paolini

– Sonego

Spagna 🇪🇸:

– Bautista Agut

– Davidovich Fokina

– Sorribes Tormo

Argentina 🇦🇷:

– Etcheverry

– Podoroska

Paesi Bassi 🇳🇱:

– Koolhof

– Schuurs

– Griekspoor

– Rus

Stati Uniti 🇺🇸:

– Ram

– Krawczyk

– Dolehide

– Pegula

– Fritz

Gran Bretagna 🇬🇧:

– Skupski

– Evans

– Boulter

– Norrie

Polonia 🇵🇱:

– Świątek

– Piter

– Zieliński

– Hurkacz

Cina 🇨🇳:

– Qinwen Zheng

– Zhizhen Zhang

Repubblica Ceca 🇨🇿:

– Lehečka

– Vondroušová

Germania 🇩🇪:

– Maria

– Zverev

– Kerber

Croazia 🇭🇷:

– Dodig

– Vekić

– Ćorić

Grecia 🇬🇷:

– Tsitsipas

– Sakkari

Norvegia 🇳🇴:

– Ruud

Giappone 🇯🇵:

– Osaka

– Nishioka

Canada 🇨🇦:

– Auger-Aliassime

– Fernandez

Brasile 🇧🇷:

– Haddad Maia





Marco Rossi