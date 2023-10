WTA 250 Seoul: Successo finale di Jessica Pegula che per la prima volta in finale ha affrontato una giocatrice fuori dalla top 100

Jessica Pegula ha confermato le aspettative vincendo il suo quarto titolo in carriera all’Hana Bank Open, il WTA 250 di Seoul. Questa era la sua nona finale in carriera, e la prima volta che ha affrontato in finale un’avversaria classificata al di fuori delle prime 100 nel ranking WTA. Ha brillantemente sconfitto la cinese Yue Yuan, numero 128 del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-3. Prima di questo torneo, Yuan non era mai riuscita a raggiungere nemmeno i quarti di finale in un evento del circuito maggiore.

Durante il torneo, Pegula ha dimostrato una forma impeccabile. Non ha perso un solo set. Ha ceduto più di quattro game in un parziale solo una volta durante l’evento. Nel suo percorso verso il titolo, ha sconfitto Viktoria Hruncakova, Ashlyn Krueger, Claire Liu e Yanina Wickmayer. Questo quarto titolo, come tutti gli altri che ha vinto, è arrivato su superficie dura. Con questa vittoria, ha replicato i successi ottenuti a Washington nel 2019, Guadalajara nel 2022 e Montreal quest’anno. Ha anche eguagliato il record stabilito da Venus Williams nel 2007, diventando la seconda statunitense a vincere il torneo.

La Storia di Yuan a Seoul

Yue Yuan ha fatto la storia diventando la prima giocatrice cinese a raggiungere la finale a Seoul. Tuttavia, questa era la sua terza sconfitta su tre incontri contro giocatrici della Top 10. Aveva precedentemente perso contro Pegula stessa allo US Open 2022 e contro Maria Sakkari all’Australian Open di quest’anno. Nonostante la sconfitta in finale, il suo percorso a Seoul è stato notevole. Ha sconfitto giocatrici come Arianne Hortono, Kaia Juvan, Marie Bouzkova e Ermina Bektas. La sua vittoria nei quarti contro Bouzkova è stata particolarmente significativa, rappresentando la sua quarta vittoria in carriera contro una giocatrice della Top 50. Infatti, Bouzkova è la seconda giocatrice meglio classificata che Yuan ha sconfitto in carriera, dopo Elise Mertens, che aveva battuto a Pechino quest’anno.

WTA Seoul Jessica Pegula [1] Jessica Pegula [1] 0 6 6 0 Yue Yuan • Yue Yuan 0 2 3 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yue Yuan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi