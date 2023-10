Masters 1000 Shanghai: La finale è tra Hurkacz e Rublev. Sconfitti in due set rispettivamente Korda e Dimitrov (Video)

Hubert Hurkacz, numero 16 del ranking mondiale, si è qualificato sabato per la finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, la sua terza in carriera in tornei di questa categoria, dopo il titolo vinto a Miami nel 2021 e la finale a Montreal nel 2022. Il 26enne polacco sta “salvando” una stagione in cui è scivolato fuori dalla top 10 a causa di risultati meno consistenti.

In semifinale, il polacco si è vendicato della sconfitta all’Australian Open contro l’americano Sebastian Korda, numero 26 ATP e recentemente in grande forma — semifinali a Zhuhai, finale ad Astana e ora semifinali a Shanghai — con il punteggio di 6-3 6-4, in un match di 77 minuti risolto con un break per set. Hurkacz, per inciso, non ha affrontato un singola palla break. Hubi, che così rientra nella lotta per le ATP Finals, affronterà Andrey Rublev o Grigor Dimitrov in finale, entrambi giocatori che, come lui, vantano un titolo Masters 1000 nel loro palmarès.

Il numero sette del mondo, Andrey Rublev, si è assicurato sabato, all’età di 26 anni, la qualificazione per la finale del Masters 1000 di Shanghai, segnando la sua prima volta in carriera a questo livello del torneo. Questa è la quarta finale del russo in tornei di questa categoria, seguendo quelle perse a Monte Carlo e Cincinnati nel 2021 e quella vinta quest’anno nel Principato di Monaco.

Nelle semifinali, Rublev ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 19 ATP e anche lui in ottima forma, con il punteggio di 7-6(7) 6-3, in un incontro in cui ha salvato un set point nel primo set e si è ripreso da uno svantaggio di un break all’inizio del secondo. Con questo risultato, Rublev ritorna nella top 5 e si trova a una sola vittoria dalla qualificazione per le ATP Finals. Nella finale affronterà il polacco Hubert Hurkacz, 17° ATP, con cui è in pareggio nei confronti diretti (3-3).

Marco Rossi

Masters 1000 Shanghai (Cina) – Semifinali, cemento

