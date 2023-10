La top10 di Forbes degli sportivi più pagati nel 2023, un solo tennista presente

Il noto magazine statunitense Forbes ha pubblicato la top10 degli sportivi più pagati del 2023. Sul podio domina il calcio, Cristiano Ronaldo e Leo Messi al primo e secondo posto, seguiti da Kylian Mbappe terzo. Grosso balzo in avanti nella ricchissima classifica per le star del golf Phil Mickelson e Dustin Johnson: entrambi hanno lasciato l’anno scorso il PGA Tour per il LIV Golf, sostenuto dall’Arabia Saudita, mossa che ha riempito le loro tasche con decine di milioni di dollari in garanzie anticipate.

C’è un unico tennista presente tra i dieci più ricompensati dell’anno: Roger Federer. Per lo svizzero uno zero a guadagni da Prize money, essendosi ritirato lo scorso settembre, ma ben 95 milioni di dollari off-court da sponsorizzazioni varie.

Ecco la top10:

Cristiano Ronaldo (calcio) – 136 mln

Leo Messi (calcio) – 130 mln

Kylian Mbappe (calcio) – 120 mln

LeBron James (basket) – 119,5 mln

Canelo Alvarez (boxe) – 110 mln

Dustin Johnson (golf) – 107 mln

Phil Mickelson (golf) – 106 mln

Stephen Curry (basket) – 100,4 mln

Roger Federer (tennis) – 95,1 mln

Kevin Durant (basket) – 89,1 mln

A pesare enormemente sugli immensi guadagni delle super star dello sport gli accordi sui diritti dei media delle leghe Pro e le crescenti opportunità fuori dal campo, nuove possibilità che hanno già fatto schizzare alle stelle le retribuzioni degli atleti negli ultimi anni, con l’aggiunta dei dollari del Medio Oriente, il nuovo “far west” da conquistare. Complessivamente, i dieci atleti più pagati al mondo hanno raccolto circa 1,11 miliardi di dollari prima delle tasse e delle commissioni degli agenti negli ultimi 12 mesi, in aumento del 12% rispetto ai 990 milioni di dollari dello scorso anno e del 5% rispetto al record di 1,06 miliardi di dollari stabilito nel 2018.