Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Hurkacz e Korda si sfideranno nella prima semifinale

Sebastian Korda, 23 anni, ha ottenuto giovedì una delle vittorie più significative della sua carriera, qualificandosi per le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, Cina, risultato più importante della sua carriera professionistica. L’americano, che aveva iniziato la stagione in modo brillante raggiungendo i quarti di finale all’Australian Open, ha affrontato problemi fisici per mesi ma ha finalmente ritrovato il successo in Cina.

In un incontro di quarti di finale interamente americano, tra due dei talenti più promettenti della nuova generazione, Korda, 26° nel ranking ATP, ha sconfitto il più giovane Ben Shelton, 20° ATP e di 21 anni, con il punteggio di 6-7(10), 6-2 7-6(6), in una battaglia durata oltre due ore e mezza di ottimo tennis. Durante il match, Korda ha prima perso un vantaggio di 4-2 40-15 nel terzo set e poi ha quasi ceduto il tie-break decisivo in cui era in vantaggio 6-1! Sabato, in semifinale, Korda incontrerà il polacco Hubert Hurkacz, che aveva battuto agli ottavi di finale dell’Australian Open a gennaio. Prima di quell’occasione, il polacco aveva sconfitto il giovane della Florida nella finale dell’ATP 250 di Delray Beach, la prima finale ATP della carriera di Korda.

Hubert Hurkacz, infatti, in mattinata è diventato il primo semifinalista del Masters 1000 di Shanghai. 17° nel ranking ATP, ha messo fine alla favola di Fabian Marozsan (91°) raggiungendo un risultato mai ottenuto prima nella sua carriera. Nonostante avesse già raggiunto le semifinali a Cincinnati, non era mai arrivato a questa fase in tornei di questa categoria in maniera consecutiva. Questa è la sesta volta in carriera che raggiunge le semifinali e ora cerca la sua terza finale. Tuttavia, Hurkacz ha dovuto lottare, recuperando uno svantaggio contro Marozsan, e chiudendo il match con i parziali 4-6, 6-1 6-3. Dall’inizio del secondo set, tutto è diventato più facile per il polacco, che ha dominato con il suo servizio, realizzando 18 aces nel suo cammino verso le semifinali del torneo cinese.





Marco Rossi

Masters 1000 Shanghai (Cina) – Quarti di Finale, cemento

Stadium Court – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski



ATP Shanghai Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 7 6 Wesley Koolhof / Neal Skupski [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski [2] 6 4 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 W. Koolhof / Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 5-4 → 6-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 W. Koolhof / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 W. Koolhof / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 W. Koolhof / Skupski 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 6-5 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 W. Koolhof / Skupski 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 W. Koolhof / Skupski 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 W. Koolhof / Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 0-1 → 1-1 W. Koolhof / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Fabian Marozsan vs [16] Hubert Hurkacz (non prima ore: 09:00)



ATP Shanghai Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 1 3 Hubert Hurkacz [16] Hubert Hurkacz [16] 4 6 6 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace ace 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Hurkacz 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 F. Marozsan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Marozsan 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [19] Ben Shelton vs [26] Sebastian Korda (non prima ore: 12:30)



ATP Shanghai Ben Shelton [19] Ben Shelton [19] 7 2 6 Sebastian Korda [26] Sebastian Korda [26] 6 6 7 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 S. Korda 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Korda 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Shelton 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 2-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 2-3 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 S. Korda 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-3 → 1-4 S. Korda 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 B. Shelton 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-40 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 ace 6-6 → 7-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Korda 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Korda 0-40 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 ace 30-0 ace 2-3 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Korda 30-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [8] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs [4] Rohan Bopanna / Matthew Ebden