Le congratulazioni di Ben Shelton a Jannik Sinner (con il video della partita)

Nel fervido mondo del tennis, si scrive una pagina insperata e carica di emozioni. Ben Shelton, un nome che non ha ancora lasciato in maniera costante nel tennis internazionale (ha fatto però semi agli Us Open e Quarti a Melbourne quest’anno), ha fatto irruzione tra i protagonisti di questo sport al Torneo Masters 1000 di Shanghai, raggiungendo i quarti di finale e battendo un avversario di grande spessore, il numero 4 del mondo, Jannik Sinner.

Una vittoria che non rappresenta soltanto un salto qualitativo nella carriera del giovane tennista statunitense, ma che incarna anche la bellezza e l’imprevedibilità dello sport. Il tennis, dopo tutto, è anche questo: un terreno dove l’inaspettato si manifesta, dove i semi degli underdog possono germogliare e fiorire sotto i riflettori della scena mondiale.

“È stato sicuramente un match veramente difficile. Sapevo che sarebbe stato così”, ha ammesso Shelton al termine del match, un confronto che ha evidenziato non solamente la sua destrezza con la racchetta, ma anche un profondo rispetto per l’avversario battuto.

Jannik Sinner, il fenomeno italiano, ha illuminato il tennis mondiale negli ultimi anni, divenendo un modello per molti giovani atleti emergenti. Sinner, che ha catturato l’ammirazione anche di Shelton, rappresenta quella Next Gen che sta gradualmente ereditando il testimone dalle mani dei grandi campioni del recente passato.

“Jannik è stato in gran forma ultimamente ed è uno di quei ragazzi della Next Gen che ammiro. Ha avuto una crescita rapida e fa le cose nel modo giusto”, ha continuato Ben, esprimendo un apprezzamento sincero per l’etica lavorativa e il talento del suo avversario italiano.

Questa vittoria ha un sapore speciale per Shelton, che non ha soltanto ottenuto un risultato significativo dal punto di vista sportivo, ma ha avuto l’opportunità di condividere il campo con un atleta che stima e ammira profondamente. “Essere qui e condividere il campo con lui, giocare un match epico come questo… ero veramente emozionato di ottenere la vittoria”, ha concluso l’americano.







Marco Rossi