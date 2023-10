Challenger Mouilleron-Le-Captif, Alicante, Lisbona, Tiburon e Campinas: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Mouilleron-Le-Captif (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Giulio Zeppierivs [Q] Evgeny Karlovskiy

2. [WC] Lucas Poullain vs [WC] Matteo Martineau



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Jack Draper vs Dino Prizmic (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Luca Nardi vs [3] Benjamin Bonzi



Il match deve ancora iniziare

5. [4] David Goffin vs [Q] Arthur Fery (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [8] Tomas Machac vs [WC] Pierre-Hugues Herbert



Il match deve ancora iniziare

Annexe – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [1] Julian Cash / Robert Galloway vs Roman Jebavy / Petr Nouza



Il match deve ancora iniziare

2. Charles Broom / Henry Patten vs Mathias Bourgue / Antoine Escoffier



Il match deve ancora iniziare

3. Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs Vitaliy Sachko / Niklas Schell



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Tristan Lamasine / Matteo Martineau vs [2] Yuki Bhambri / Philipp Oswald



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Alicante (Spagna) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [8] Mattia Belluccivs Elias Ymer

2. [Q] Billy Harris vs [3] Pedro Martinez (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Frederico Ferreira Silva vs Dennis Novak



Il match deve ancora iniziare

4. Billy Harris / Akira Santillan vs [3] Jeevan Nedunchezhiyan / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

Pista 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Moez Echargui vs Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

2. Nick Chappell / Martin Damm vs [2] Nicolas Barrientos / Andre Goransson



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Niki Kaliyanda Poonacha / Divij Sharan vs Daniel Cukierman / Joshua Paris



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Miguel Angel Reyes-Varela / David Vega Hernandez vs Mattia Bellucci / Moez Echargui



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Lisbon (Portogallo) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Albert Ramos-Vinolasvs [WC] Gastao Elias

2. [WC] Joao Sousa vs [WC] Pedro Sousa



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Marco Bortolotti / Alexandru Jecan vs Jaime Faria / Henrique Rocha



Il match deve ancora iniziare

COURT LISBOA – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Gilles Arnaud Bailly vs Calvin Hemery



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Oleksii Krutykh vs [2] Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Pedro Araujo / Fabio Coelho vs [3] Ivan Sabanov / Matej Sabanov



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Benjamin Hassan/ Henri Squirevs [2] Karol Drzewiecki/ Zdenek Kolar

2. Scott Duncan / Marcus Willis vs Oriol Roca Batalla / Timo Stodder



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Campinas (Brasile) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Luciano Darderivs [2] Juan Manuel Cerundolo

2. [1] Federico Coria vs [Q] Orlando Luz



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Francisco Comesana vs [Q] Jose Pereira



ATP Campinas Francisco Comesana [4] • Francisco Comesana [4] 0 4 Jose Pereira Jose Pereira 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Comesana 4-3 J. Pereira 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Pereira 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Pereira 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Pereira 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0

4. [7] Felipe Meligeni Alves vs Roman Andres Burruchaga



Il match deve ancora iniziare

5. Thiago Monteiro vs [3] Facundo Diaz Acosta



Il match deve ancora iniziare

6. Roman Andres Burruchaga / Federico Delbonis vs [3] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez



Il match deve ancora iniziare

Quadra 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [6] Hugo Dellien vs Santiago Rodriguez Taverna



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Fernando Romboli / Marcelo Zormann vs [Alt] Paulo Andre Saraiva Dos Santos / Rafael Tosetto



Il match deve ancora iniziare

3. Luciano Darderi / Andrea Pellegrino vs Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna



ATP Campinas Luciano Darderi / Andrea Pellegrino • Luciano Darderi / Andrea Pellegrino 0 6 2 Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna 0 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Darderi / Pellegrino 40-15 2-1 L. Margaroli / Rodriguez Taverna 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 L. Darderi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Margaroli / Rodriguez Taverna 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Darderi / Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Margaroli / Rodriguez Taverna 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 L. Darderi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Margaroli / Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Darderi / Pellegrino 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Margaroli / Rodriguez Taverna 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-1 → 2-2 L. Darderi / Pellegrino 15-0 30-15 1-1 → 2-1 L. Margaroli / Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi / Pellegrino 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0

4. Luciano Darderi / Andrea Pellegrino OR Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna vs [2] Boris Arias / Federico Zeballos (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Quadra 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00)

1. Igor Gimenez / Nicolas Zanellato vs [WC] Gilbert Klier Junior / Matheus Pucinelli De Almeida



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs Igor Gimenez / Nicolas Zanellato OR [WC] Gilbert Klier Junior / Matheus Pucinelli De Almeida (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Tiburon (USA) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. Evan King/ Mitchell Kruegervs [WC] Patrick Kypson/ Ethan Quinn

2. [WC] Learner Tien vs Adam Walton



Il match deve ancora iniziare

3. Bernard Tomic vs Mark Lajal



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Alex Michelsen vs [Q] Thai-Son Kwiatkowski (non prima ore: 23:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mac Kiger / Benjamin Sigouin vs George Goldhoff / Alfredo Perez



Il match deve ancora iniziare

2. Ruben Gonzales / Nicolas Moreno De Alboran vs [2] Luke Johnson / Skander Mansouri



Il match deve ancora iniziare

3. Tristan Schoolkate vs [7] Ryan Peniston



Il match deve ancora iniziare

4. [1] William Blumberg / Luis David Martinez vs Alex Lawson / Calum Puttergill



Il match deve ancora iniziare