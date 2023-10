Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Day 2. Lorenzo Sonego avanza al secondo turno. In campo anche Napolitano e Arnaldi (LIVE)

L’esordio di Lorenzo Sonego al “Rolex Shanghai Masters” è stato una vera e propria sinfonia tennistica sul veloce cemento del Qi Zhong Stadium, testimoniando un gioco solido e un servizio impeccabile. Il torneo, con un montepremi di 8.800.000 dollari, segna il ritorno di uno degli eventi più attesi nel circuito ATP Masters 1000, dopo tre anni di pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid-19.

Con il torneo che si dispiega ora in un esteso formato di 12 giorni, gli occhi degli appassionati sono puntati sugli atleti e sulle loro performance, considerando anche l’assenza prolungata di questa competizione dal calendario internazionale. L’ultima edizione, datata 2019, vide la vittoria del russo Daniil Medvedev su Alexander Zverev, creando attese e pronostici vari per questa edizione 2023.

Il 28enne torinese, attualmente numero 59 nel ranking ATP, ha dominato la scena nel suo match di esordio contro l’australiano Philip Sekulic, numero 298 ATP, avanzando dalle qualificazioni con un secco 6-3, 6-2. La partita, durata poco meno di un’ora e mezza.

“Sonny”, come è affettuosamente chiamato nel circuito, ha brillato particolarmente al servizio, piazzando ben 13 ace e non concedendo nessun doppio fallo. Ha mantenuto un’efficienza del 64% con la prima palla, guadagnandosi l’82% dei punti e conquistando il 52% dei punti anche con la seconda. Numeri, questi, che disegnano il ritratto di una prestazione solida e convincente.

Il primo set ha visto una lotta accesa tra i due contendenti, con il giovane australiano che ha saputo resistere, annullando due palle-break nel quarto gioco. Tuttavia, Sonego, con esperienza e precisione, ha saputo costruire il suo vantaggio, andando a segno nel sesto gioco e consolidando poi la sua posizione per chiudere il set 6-3.

Il secondo set ha continuato a raccontare la storia della determinazione di Sonego, che nonostante qualche momentanea difficoltà, come l’annullamento di due palle-break nel secondo gioco, ha mantenuto il controllo della partita. Un break nel gioco successivo ha consolidato la sua posizione e, nonostante una leggera reazione di Sekulic, Sonego ha navigato sicuro verso la vittoria del set e della partita per 6-2.

Al secondo turno sfiderà Frances Tiafoe classe 1998 e n.13 ATP.





Marco Rossi

Masters 1000 Shanghai (Cina) – 1° Turno, cemento

