Le scuse di Polmans dopo il fattaccio di Shanghai

Le immagini della terribile “pallata” tirata da Marc Polmans verso il giudice di sedia dopo aver sprecato un match point contro Stefano Napolitano nelle qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai hanno fatto il giro del mondo. Un caso singolare, certamente sfortunato visto che l’australiano è un tennista assolutamente corretto, ma resta il bruttissimo gesto che poteva arrecare un serio danno all’incolpevole arbitro in campo.

Via social Polemans si è scusato, prendendosi la responsabilità dell’accaduto.

“Un mio aggiornamento: l’arbitro, Ben, ha accettato le mie scuse per il mio gesto: sa che non era intenzionale e che ho scagliato la palla con la racchetta per la frustrazione nella foga del momento. Entrambi andiamo avanti. Era una situazione di alta pressione e avrei dovuto reagire meglio”, commenta il 26enne nato in Sudafrica.

An update from me – the umpire , Ben, has accepted my apology for my actions – he knows it was unintentional and I shanked the ball on the frame in frustration in the heat of the moment.

We both move on.

It was a high pressure situation and I should have reacted better.

— marc polmans (@marcpolmans) October 4, 2023