Carlos Alcaraz avanza alle semifinali dell’ATP di Pechino. Battuto Ruud in due set

Nella Pista Lotus, Carlos Alcaraz ha mostrato una volta di più il suo talento, superando Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-2. Con questa vittoria, il giovane spagnolo si è assicurato un posto nelle semifinali dell’ATP di Pechino, dove potrebbe affrontare Jannik Sinner o Grigor Dimitrov.

La partita ha dimostrato che Alcaraz non ha paura di nessun avversario. L’atleta spagnolo, sotto la guida del suo allenatore Juan Carlos Ferrero, ha dimostrato grande determinazione anche nei momenti più complessi. Dopo un inizio difficile, in cui ha perso un lungo primo game durato 16 minuti e sprecato cinque opportunità di break, Alcaraz ha lentamente riscaldato i motori, recuperando dal 3-0 al 3-3 e poi dominando il set.

Ruud, che aveva lottato in una partita epica il giorno precedente contro Etcheverry, non ha potuto trovare una risposta alla solidità e alla tenacia di Alcaraz. Sorprendentemente, la partita si è svolta sul secondo campo per importanza, nonostante la loro recente finale dell’US Open 2022. Questa scelta ha sollevatoqualche polemica, ma non ha influenzato il risultato finale.

Alcaraz, nel secondo set, ha preso immediatamente il controllo, mostrando un gioco fluido brekkando per due volte Ruud. Con la semifinale all’orizzonte, gli occhi degli appassionati sono puntati sulla sfida contro Jannik Sinner. Il match promette scintille e sarà sicuramente uno degli scontri da non perdere.

La partita di semifinale è prevista per martedì alle 13:30.

ATP Beijing Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Casper Ruud [7] Casper Ruud [7] 4 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 1-3 C. Ruud 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 15-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Marco Rossi