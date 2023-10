Medvedev e Zverev avanzano alle semifinali dell’ATP 500 di Pechino 2023. Medvedev si lamenta: “Queste palle sono uno scherzo per giocare sul cemento”

Gli occhi del mondo del tennis sono puntati su Pechino questa settimana, con le stelle Daniil Medvedev e Alexander Zverev che avanzano alle semifinali dell’ATP 500 organizzato nella capitale cinese.

Medvedev, nonostante non abbia giocato al suo massimo, ha dimostrato di nuovo il suo calibro d’élite battendo Ugo Humbert con il punteggio di 6-4 3-6 6-1. Humbert ha dato del filo da torcere al russo, ma alla fine ha dovuto cedere davanti alla consistenza e all’intelligenza competitiva di Medvedev.

La polemica sulle palle utilizzate nel circuito maschile continua a far parlare. Medvedev, uno dei più critici in materia, ha espresso la sua frustrazione su quanto sia stato rallentato il gioco a causa delle palle pesanti, in particolare sulle superfici dure. Dopo la sua vittoria sui quarti contro Humbert, ha dichiarato: “Queste palle sono uno scherzo per giocare sul cemento. Non è normale perdere il mio servizio e poi vincere il set 6-1”.

È innegabile l’abilità di Medvedev sulle superfici dure, come dimostrano i suoi risultati impressionanti. Ha raggiunto almeno le semifinali in 19 tornei ATP 500, Masters 1000 e Grand Slam su questa superficie, un exploit che pochi possono vantare. In conferenza stampa, Medvedev ha condiviso alcune riflessioni: “Giocare con queste palle è come giocare sulla terra battuta. Vorrei anche difendere alcuni dei miei titoli e, alla fine della mia carriera, essere campione in tutti i principali tornei su cemento”.

ATP Beijing Ugo Humbert Ugo Humbert 4 6 1 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 6 3 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-15 1-5 → 1-6 U. Humbert 0-15 0-30 1-4 → 1-5 D. Medvedev 1-3 → 1-4 U. Humbert 30-30 40-A 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-40 0-2 → 1-2 U. Humbert 0-15 0-1 → 0-2 D. Medvedev 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 U. Humbert 5-3 → 6-3 D. Medvedev 0-15 15-30 4-3 → 5-3 U. Humbert 3-3 → 4-3 D. Medvedev 40-0 3-2 → 3-3 U. Humbert 30-15 30-30 2-2 → 3-2 D. Medvedev 30-15 40-15 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 30-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 30-15 4-5 → 4-6 D. Medvedev 30-0 4-3 U. Humbert 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 0-30 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 30-30 40-A 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-A 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-30 0-0 → 1-0

Nel frattempo, Alexander Zverev ha continuato a dimostrare il suo buon momento di forma approdando alle semifinali grazie al successo su Nicolás Jarry, battuto con il punteggio di 6-1 6-7 (5) 6-3. Dopo un avvio traballante da parte del cileno, il match si è trasformato in una battaglia equilibrata, con Zverev che ha dimostrato di saper brillare nei momenti cruciali. Con questi risultati, la semifinale vedrà uno scontro tra due protagonisti del circuito: Daniil Medvedev e Alexander Zverev. C’è una lunga serie di precedenti tra i due e anche discreta ruggine, esternata soprattutto quest’anno in campo e con dichiarazioni al veleno nei post partita. “Non siamo amici” sentenziano i due senza peli sulla lingua. In semifinale, con una rivalità così accesa in campo, ci sarà da divertirsi…

ATP Beijing Alexander Zverev [8] Alexander Zverev [8] 6 6 6 Nicolas Jarry Nicolas Jarry 1 7 3 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Jarry 40-A 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 N. Jarry 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Jarry 15-0 30-0 5-0 A. Zverev 15-0 4-0 → 5-0 N. Jarry 0-15 30-40 3-0 → 4-0 A. Zverev 15-0 40-15 2-0 → 3-0 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 1-0 → 2-0 A. Zverev 30-0 0-0 → 1-0

