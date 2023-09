Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Venerdì 29 Settembre 2023

La finale del singolare dell’Itf maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, per il secondo dei sei tornei internazionali Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna vedrà affrontarsi Enrico Dalla Valle e il belga Gilles Arnaud Bailly.

Dalla Valle ha onorato la sua terza testa di serie lottando per 3 ore e 16′ prima di avere la meglio per 6-7(2), 6-2, 7-5 sul russo Kirill Kivattsev e domani si troverà davanti la grande sorpresa del torneo, il qualificati belga, che battuto 6-3, 6-4 la wild card Federico Bondioli.

Derby tricolore nella finale del doppio maschile, dove Niccolò Catini e Luca Potenza (6-1, 6-4 su Tommaso Compagnucci e Alessandro Cortegiani) sfideranno Andrea Picchione e Marcello Serafini (6-2, 7-6 sui britannici James Beaven e Toby Martin).

Si ferma nei quarti di finale la corsa dell’ultima italiana in gara: la qualificata Tatiana Pieri è stata in campo per quasi tre ore prima di cedere la strada verso la semifinale alla ceca Nikola Bartunkova, numero 7 del seeding, che ha vinto 5-7, 7-6(2), 6-3. In semifinale anche la romena Miriam Bianca Bulgaru (numero 1 del tabellone, 6-1, 6-0 alla qualificata spagnola Yvonne Cavalle-Reimers), la tedesca Katharina Hobgarski (6-1, 6-4 all’elvetica Nadine Keller) e la qualificata finlandese Laura Hietaranta (7-6, 6-4 alla spagnola Carlota Martinez Cirez, numero 2).

Un’italiana anche nella finale del doppio femminile. E’ Aurora Zantedeschi che, in coppia con Cavalle-Reimers (6-4, 7-5 e Anastasia Abbagnato e alla lituana Justina Mikulskyte) sfideranno la georgiana Ekaterine Gorgodze e la tedesca Katharina Hobgarski (6-2, 6-3 a Martina Colmegna e alla tedesca Anna Klasen).