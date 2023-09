China Open: Alcaraz e Medvedev i favoriti, quattro italiani al via

Il tennis ritorna in Cina

Dopo tre anni di assenza per la tempesta Covid-19, torna il prestigioso appuntamento del China Open, ATP 500 che si disputa nella capitale Pechino. Il torneo si svolge dal 2004 e vede nel suo albo d’oro molti dei grandi della disciplina: da Marat Safin, vincitore della prima edizione, a Dominik Thiem, ultimo a trionfare sui campi in sintetico del Beijing Olympic Green Tennis Center. Anche Nadal e Murray tra i campioni del torneo, ma soprattutto Novak Djokovic, che ha trionfato per ben sei volte (ultima nel 2015). Quest’anno il main draw è capeggiato da Carlos Alcaraz, più giovane n.1 da quando il ranking ATP è stilato al computer. È la sua prima presenza nel torneo e sarà il grande favorito, ma avrà una strada per niente comoda verso il titolo visto che la concorrenza è assai agguerrita, da Daniil Medvedev – uno dei tennisti più forti su questi campi – all’amico e concittadino Andrey Rublev, passando per Holger Rune (chiamato ad un riscatto visto che per i problemi alla schiena non vince un match ufficiale da Wimbledon) a Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas.

Sono quattro gli azzurri al via

Quattro i tennisti italiani al via: Jannik Sinner, testa di serie n.6 e stella al momento del sorteggio, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Proprio gli ultimi due sono chiamati all’esordio domani: il piemontese aprirà il programma sul campo Diamond, mentre il ligure dopo aver brillantemente superato le qualificazioni esordirà sul campo Lotus.

Dedichiamo proprio agli azzurri lo spazio dei pronostici tennis maschile delle partite della settimana, visto che sono tra i giocatori più seguiti degli appassionati italiani. Arnaldi ha vissuto un 2023 da sogno, con una scalata che l’ha portato all’attuale n.48 del ranking ATP, partendo dal n.134 di gennaio. Per lui una partita d’esordio non facile contro lo statunitense J.J. Wolf (n.51 ATP), anch’esso passato per le qualificazioni e dotato di un tennis brillante che si esalta sui campi veloci. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Visto l’ottimo momento dell’italiano, confermato dalle positive prestazioni in Coppa Davis a Bologna nelle fasi a gironi, pensiamo che Matteo possa farcela magari in tre set, ma è una partita tutt’altro che facile.

Match impegnativo anche per Lorenzo Sonego contro il francese Ugo Humbert, attualmente n.36 del ranking mondiale. Ci sono tre precedenti, conduce l’azzurro per 2 vittorie a 1, ma i successi del torinese sono arrivati entrambi su terra battuta mentre l’unica partita giocata sul veloce l’ha vinta il 25enne di Metz al Masters 1000 canadese nel 2021. Non facile azzeccare un pronostico, le ultime due partite sono state due durissime battaglie, terminate al fotofinish del terzo set (7-5 e poi 7-6, a favore di Lorenzo). Se dovessimo effettuare un pronostico, seguiamo il tricolore viste le due ottime ultime vittorie di Sonego in Davis, magari al termine di un’altra partita molto lottata.

Aspettative su Sinner e Musetti

Per niente fortunato invece Lorenzo Musetti col sorteggio: ha pescato il russo Karen Khachanov, fresco vincitore del torneo di Zhuhai, tennista dotato di colpi davvero “pesanti” e un servizio super, sarà un impegno davvero severo per il toscano, parte nettamente sfavorito, a meno che il russo non sia stanco per la cavalcata del torneo appena concluso.

Grandi invece sono le aspettative su Jannik Sinner, atteso al rientro sul tour dopo la sconfitta patita da Alexander Zverev a US Open. Il miglior tennista italiano affronta a Pechino il britannico Daniel Evans (n.33 ATP), giocatore dal tennis brillante che se trova la giornata giusta può mettere in difficoltà chiunque. Jannik resta ampiamente favorito, non ci sono precedenti tra i due.

I favoriti della vigilia

Per il resto del torneo, chiari i due favoriti: Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, entrambi puntano a vincere per la prima volta il torneo. Daniil ha trionfato in Cina nel 2019 al Masters 1000 di Shanghai, uno dei suoi 20 titoli tutti arrivati in tornei diversi. Il China Open sarà il 21esimo?