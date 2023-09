ATP 500 Pechino: Il Tabellone Principale. Sinner ancora dalla parte di Alcaraz. Match complesso per Musetti. Al via anche Sonego

ATP 500 Pechino – Tabellone Principale- hard

(1) Alcaraz, Carlos vs Qualifier

Khachanov, Karen vs Musetti, Lorenzo

Qualifier vs Etcheverry, Tomas Martin

Struff, Jan-Lennard vs (7) Ruud, Casper

(3) Rune, Holger vs Auger-Aliassime, Felix

(WC) McDonald, Mackenzie vs Dimitrov, Grigor

(WC) Shang, Juncheng vs (SE) Nishioka, Yoshihito

Evans, Daniel vs (6) Sinner, Jannik

(8) Zverev, Alexander vs Schwartzman, Diego

Davidovich Fokina, Alejandro vs (WC) Zhou, Yi

Qualifier vs Qualifier

Jarry, Nicolas vs (4) Tsitsipas, Stefanos

(5) Rublev, Andrey vs Norrie, Cameron

Humbert, Ugo vs Sonego, Lorenzo

de Minaur, Alex vs Murray, Andy

Paul, Tommy vs (2) Medvedev, Daniil