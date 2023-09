ATP 250 Astana: Il Tabellone di Quali. Presenza di un azzurro

ATP 250 Astana – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Gojo, Borna vs Coppejans, Kimmer

Donskoy, Evgeny vs (5) Rodionov, Jurij

(2) Muller, Alexandre vs (WC) Maulenov, Timur

(PR) Gerasimov, Egor vs (8) Bergs, Zizou

(3) Marozsan, Fabian vs (Alt) Kachmazov, Alibek

(Alt) Palan, Dominik vs (7) Dzumhur, Damir

(4) Daniel, Taro vs Napolitano, Stefano

(WC) Purtseladze, Saba vs (6) Shimabukuro, Sho

Center Court – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Taro Daniel vs Stefano Napolitano

2. [1] Borna Gojo vs Kimmer Coppejans

3. [2] Alexandre Muller vs [WC] Timur Maulenov (non prima ore: 09:30)

4. [Alt] Dominik Palan vs [7] Damir Dzumhur

Court 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Saba Purtseladze vs [6] Sho Shimabukuro

2. Evgeny Donskoy vs [5] Jurij Rodionov

3. [3] Fabian Marozsan vs [Alt] Alibek Kachmazov (non prima ore: 09:30)

4. [PR] Egor Gerasimov vs [8] Zizou Bergs