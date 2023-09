Da Santa Margherita di Pula: Successo di Katharina Hobgarski. La Bilardo sconfitta in finale

Bis per Katharina Hobgarski. La tedesca, accreditata della quarta testa di serie, vince l’Itf femminile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il primo dei sei tornei Itf Combined internazionali organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Per lei è il secondo successo su questi campi, dopo quello dello scorso anno. Sconfitta in finale (7-5, 6-3) la siciliana Federica Bilardo, che può comunque considerare ottima la sua settimana, essendo partita dalle qualificazioni ed arrivata a un passo dal successo pieno.

Intanto ha già preso il via oggi, con le qualificazioni maschili, il secondo torneo sugli stessi campi.

Ventiquattro gli italiani in gara: Gabriele Pennaforti, Biagio Gramaticopolo, Alberto Sanna, Giuseppe La Vela, Paolo Schiavone, Matteo Mura, Manuel Plunger, Leonardo Malgaroli, Luciano Carraro, Manuel Mazza, Giannicola Misasi, Francesco Liucci, Niccolò Catini, Daniele Minighini, Niccolò Ciavarella, Pietro Marino, Alessandro Cortegiani, Giammarco Gandolfi, Davide Galoppini, Filippo Mazzola, Filippo Speziali, Pietro Pampanin, Marco Dessì e Daniel Bagnolini.