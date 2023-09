Da Santa Margherita di Pula: Sconfitto Federico Arnaboldi in finale. Federica Bilardo in finale

Daniel Michalski vince l’Itf maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il primo dei sei tornei Itf Combined internazionali organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Per il davisman polacco è il quarto torneo vinto su questi campi, dopo l’ultimo organizzato lo scorso anno e due in primavera. Michalski ha dovuto sudare per avere la meglio sul numero 8 del seeding Federico Arnaboldi: 2-6, 6-4, 6-2 in 2 ore e 59′ di gioco.

La finale femminile, vedrà un’italiana in campo. E’ Federica Bilardo che, proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato 7-5, 2-6, 6-3 la testa di serie numero 1 del torneo, la spagnola Carlota Martinez Cirez. Ora troverà la tedesca Hobgarski, numero 4 del seeding, che ha regolato 6-4, 6-1 Deborah Chiesa.

La tedesca tenterà il bis, visto che, in coppia con la slovena Ziva Falkner, ha vinto il titolo di doppio, 6-1, 6-2 su Miriana Tona e sulla francese Yasmin Mansouri.

Finale tutta olandese nel doppio maschile con Alexander Maarten Jong e Jesse Timmermans che l’hanno spuntata 6-2, 3-6, 10-6 su Dax Donders e Sidane Pontjodikromo.