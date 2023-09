Laver Cup 2023: I risultati con il dettaglio della prima giornata. Il resto del mondo avanti per 4 a 0 dopo la prima giornata. Storica Giornata per il Team Resto del Mondo

Nella prima giornata della Laver Cup, il team Resto del Mondo ha fatto storia, chiudendo la prima giornata di gare in vantaggio con un impressionante 4-0. L’inaugurazione della giornata ha visto Ben Shelton sconfiggere il francese Arthur Fils con il punteggio di 76 61, segnando un inizio promettente per il team.

C’era molta attesa per il debutto di Shelton, e l’americano non ha deluso. Dopo un memorabile percorso che lo ha visto raggiungere le semifinali agli Open degli Stati Uniti, Shelton ha mantenuto la forma di Flushing Meadows, deludendo le aspirazioni del debuttante Fils. Durante la partita, Shelton si è divertito interagendo costantemente con il pubblico e la panchina dei fratelli McEnroe, sotto la guida del capitano e leggenda del tennis, John McEnroe.

“E’ stato fantastico avere come coach McEnroe. Mi ha dato alcuni consigli chiave… è meraviglioso stare vicino a una persona carismatica come lui,” ha condiviso Shelton, esprimendo la sua gioia di rappresentare la squadra e giocare al fianco di tali leggende.

La giornata è proseguita con la vittoria dell’argentino Francisco Cerundolo, che con una solida prestazione di dritto ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 63 75. Cerundolo ha mostrato una strategia di gioco efficace, mantenendo Davidovich sotto pressione costante e seguendo i preziosi consigli di McEnroe.

“Non vado mai a rete, ma oggi ho provato a copiare il tennis di McEnroe e a mettere in atto i suoi consigli,” ha dichiarato un soddisfatto Cerundolo.

Nel serale, il favorito del pubblico locale, il canadese Felix Auger-Aliassime, ha aggiunto un altro punto per il Team World, battendo Gael Monfils per 64 63. Auger-Aliassime, che ha ottenuto l’85% dei punti con la prima e il 64% con una seconda, ha dimostrato una prestazione degna della sua fama, riscattando il suo recente calo di forma.

A concludere la giornata in bellezza, il doppio composto da Frances Tiafoe e Tommy Paul ha trionfato al super tie-break su Andrey Rublev e Arthur Fils con il punteggio di 63 46 10-8. Questa vittoria ha segnato il primo 4-0 nella storia della Laver Cup, rompendo la tradizione delle precedenti edizioni che avevano visto il Team Europa concludere la prima giornata in vantaggio o pareggiate.

ATP Laver Cup Arthur Fils Arthur Fils 6 1 Ben Shelton Ben Shelton 7 6 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Fils 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 B. Shelton 0-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 1-4 A. Fils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 B. Shelton 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Fils 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Fils 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🌍🏆22:00 Fils A. (Fra) – Shelton B. (Usa)

23:3 0Davidovich Fokina A. (Esp) – Cerundolo F. (Arg)



ATP Laver Cup Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 3 5 Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 6 7 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

04:00 Monfils G. (Fra) – Auger-Aliassime F. (Can)



ATP Laver Cup Gael Monfils Gael Monfils 4 3 Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 G. Monfils 15-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Monfils 0-15 df 0-30 0-40 4-5 → 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Monfils 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 G. Monfils 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

05:30Rublev A./Fils A. – Tiafoe F./Paul T.