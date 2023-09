Camila Giorgi avanza al terzo turno nel torneo WTA 1000 Guadalajara

Prosegue l’avventura delle azzurre al “Guadalajara Open Akron”, il torneo WTA 1000 con un montepremi di 2.788.468 dollari. Due le italiane che hanno raggiunto il terzo turno (ottavi) dell’evento che si svolge sui campi in cemento di Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco in Messico. Questa città è stata anche la sede nel 2021 delle prestigiose WTA Finals.

Camila Giorgi, numero 56 del mondo, ha continuato la sua avanzata. Dopo aver superato con una certa facilità l’egiziana Sherif, numero 33 nel ranking WTA e 14esima esta di serie, in soli due set, ha mostrato la stessa determinazione e capacità contro la spagnola Cristina Bucsa, n.87 del mondo, vincendo con un punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e nove minuti di gioco.

Nonostante fosse il loro primo incontro ufficiale, Giorgi ha dimostrato fin da subito di aver studiato bene la sua avversaria. Sebbene abbia avuto un avvio un po’ titubante, cedendo la battuta, è riuscita a recuperare immediatamente. Grazie ad una notevole sequenza di 15 punti a 2, ha dominato il primo set. Nel secondo, nonostante qualche altalena, ha saputo gestire il vantaggio e portarsi a casa la vittoria.

La sfida ora per Giorgi si fa ancora più interessante. Per un posto nei quarti, dovrà affrontare la vincente del match tra l’australiana Storm Hunter, n.156 WTA (ma n.6 in doppio) e la greca Maria Sakkari, una delle favorite, attualmente n.9 del mondo e seconda del seeding.